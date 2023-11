Trovato morto l’uomo disperso a Campi Bisenzio, è Gianni Pasquini

Campi Bisenzio (Firenze), 4 novembre 2023 – E’ stato trovato morto nella zona dell’Asmana Gianni Pasquini, 69 anni, l’uomo di cui si erano perse le tracce la sera di giovedì 2 novembre, nei momenti dell’alluvione che ha travolto Campi Bisenzio.

L’uomo sarebbe stato travolto dalla piena. Le ricerche erano partite subito. Sembra che Gianni Pasquini fosse uscito per mettere in salvo la sua auto nei momenti dell’esondazione del Bisenzio. La furia dell’acqua lo avrebbe trascinato via.

Gli aggiornamenti sul maltempo in Toscana

Per l’uomo la famiglia aveva diffuso nelle scorse ore un disperato appello. Gli stessi familiari avevano indicato la zona in cui l’uomo era scomparso, zona in cui le acque avevano avuto un impatto violentissimo, il punto in cui il fiume aveva rotto gli argini. Salgono così a otto i morti per l’alluvione che ha colpito la Toscana nella serata del 2 novembre. Si conta ancora una persona dispersa.