"White Carrara" forza nove. Marmo e design a cielo aperto

Il marmo e il design protagonisti della nona edizione di White Carrara ‘Design Here and Now’, la manifestazione che, fino al 28 settembre, fa del cuore della città un laboratorio creativo diffuso e una galleria con le opere dei più importanti designer del panorama artistico. Un museo a cielo aperto allestito nelle principali piazze e vie di Carrara, per celebrare la contemporaneità attraverso opere inedite che nascono dall’incontro tra visione progettuale e lavorazione del marmo. Sotto la direzione artistica di Domenico Raimondi della Thesignlab, la manifestazione propone quattordici opere in puro marmo bianco di Carrara. Un contesto unico dove il marmo diventa non solo materia prima, ma linguaggio espressivo contemporaneo, ponte tra l’eredità secolare della lavorazione artistica e le frontiere dell’innovazione tecnologica.

La maggior parte dei progetti è stata realizzata proprio a Carrara, utilizzando rigorosamente la pietra naturale più famosa al mondo. La rosa dei partecipanti internazionali annovera personalità di straordinario calibro, come Karim Rashid, Ross Lovegrove, Jean-Michel Wilmotte, Kickie Ciudikova e Victor Gingembre. Le nuove generazioni trovano voce attraverso Kickie Ciudikova, designer industriale slovacca che da New York sperimenta l’integrazione tra artigianato tradizionale e tecnologie d’avanguardia, e Victor Gingembre, architetto e scultore parigino la cui pratica esplora i confini tra spazio architettonico e forma scultorea. In esposizione anche le opere dell’eccellenza italiana con una selezione di progettisti che incarnano diverse sfaccettature del design contemporaneo: Elena Salmistraro, Giulio Iacchetti, Massimo Giacon, Gianfranco Gualtierotti, Cynthia Sah e Nicolas Bertoux, Valeria Eva Rossi, Marta Sansoni, Andrea Ponsi, Claudio Nardi e Marco Pisati, Guido Bondielli, Benvenuto Saba e Nicola Maggi. Il tessuto creativo carrarese è rappresentato dai talenti Natascia Bascherini, Fiammetta V, Antonio Leone, Michele Monfroni, Nadia Sabbioni, con gli studi Interni Now, Rima Design, GiPi Soft Arredamenti, Vem Carrara e Galleria Valeria Lattanzi.

Promossa dal Comune di Carrara in collaborazione con Internazionale marmi e macchine, con la compartecipazione di Fondazione Marmo Onlus, Camera di commercio Toscana nord ovest e il patrocinio di Regione Toscana e Associazione per il Disegno Industriale, la manifestazione esalta il centro urbano trasformandolo in un palcoscenico dove tradizione e contemporaneità dialogano attraverso il linguaggio universale del design. Saranno esposte le opere del progetto ‘Creatività è Robotica’ del 2015, realizzate da Moreno Ratti, Raffaele Galliotto, Filippo Protasoni, Sylvestre Gauvrit, Michel Boucquillon, Paul Bourieau e Nicolas Bertoux.