Maltempo Toscana, allerta meteo gialla per sabato 4 novembre

Firenze, 3 novembre 2023 – Dopo l’alluvione in Toscana, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo gialla per sabato 4 novembre.

Condizioni di instabilità interesseranno quasi tutta la regione tra il pomeriggio di oggi e domenica 5 novembre. Oltre a confermare i codici arancioni emessi ieri, la Sala operativa della Protezione civile regionale precisa che nella vigilanza di domani, sabato, sarà valutato l’evolversi della situazione con eventuale innalzamento di tutti i livelli di rischio.

Per la giornata di sabato, emesso codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale che riguarderà l’area a nord ovest e un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di sabato con la sola esclusione delle zone orientali. Un altro codice giallo per mareggiate fino tutta la giornata di domani interesserà le isole. Un codice giallo per vento, fino alla mezzanotte di sabato, riguarderà le zone dell’appennino tosco-emiliano e le aree centro meridionali.

Maltempo in Toscana, nuova allerta meteo

Rischio idrogeologico

Allerta gialla per rischio idrogeologico in tutta la regione Toscana ad eccezione delle località a sud-est, quindi parte dei Comuni di Arezzo, Siena, Grosseto.

Rischio idraulico

Allerta gialla per rischio idraulico nelle province del nord-ovest, a Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Pistoia.

Rischio vento

Rischio vento in gran parte della regione, sia nella parte nord, che al centro e verso sud.

Rischio mareggiate

Mareggiate previste sulle isole dell’Arcipelago, in particolare all’Isola d’Elba.

Rischio temporali

Temporali previsti ancora una volta nella fascia nord-ovest della Toscana.