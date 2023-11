Diretta meteo: Toscana sconvolta dalla tempesta, tre morti, città sott’acqua

03:36

Prosegue l'emergenza

Continua l'emergenza maltempo in Toscana. La regione flagellata dalle inondazioni fa la prima conta dei danni e attende la piena dell'Arno, il cui culmine ci sarà in giornata sia a Firenze che a Pisa. E' un venerdì 3 novembre di lutto per i tre morti tra Montemurlo e Rosignano.