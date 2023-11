Serchio sotto stretta osservazione: dramma alluvione in Toscana, la situazione del fiume

Lucca, 3 novembre 2023 – Fiume Serchio sorvegliato speciale in provincia di Lucca in una notte drammatica per la Toscana, quella degli allagamenti e delle esondazioni in varie zone della Toscana.

Secondo previsioni e valutazioni idrauliche degli esperti della Regione nel bacino del fiume Serchio, i livelli sono in aumento con probabile superamento del primo livello nelle prossime ore specie a monte. Portata massima stimata a Borgo a Mozzano sotto i 1000 mc/sec. A valle la piena più importante dovrebbe arrivare nella seconda parte della notte. Le autorità chiedono la massima attenzione a chi si muove nella zona del fiume.

''Il nostro sistema regionale di Protezione Civile è pienamente operativo - sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani - e sta monitorando con la massima attenzione l'evolversi della situazione nelle zone a maggior criticità. Rimane sempre valido da parte mia l'invito alla massima prudenza e a osservare i consigli sui comportamenti da adottare nelle situazioni di rischio''.