Il dramma dell’alluvione in Toscana: un morto a Montemurlo

Montemurlo (Prato), 2 novembre 2023 – Tragedia nella serata di oggi, 2 novembre, a Montemurlo dove un uomo di 85 anni è stato trovato morto nella sua abitazione al piano terra di una casa in via Riva, nella frazione di Bagnolo.

L'uomo era riverso in acqua, nella stanza completamente allagata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I soccorritori ipotizzano che l'anziano non sia riuscito a raggiungere i piani alti e sia annegato ma solo un esame più approfondito chiarirà le cause del decesso, che potrebbero anche essere legate ad un malore sovvenuto nell'emergenza.

E il sindaco di Montemurlo, Simone Calmai, invita “tutta la popolazione alla massima prudenza”. “La situazione è molto seria e critica – afferma il primo cittadino –. Continua a piovere e le previsioni prevedono che continuerà tutta la notte". "Domani abbiamo chiuso tutte le scuole", ha aggiunto.