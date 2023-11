Esondato il fiume Bisenzio: strade allagate. “Andate ai piani alti”

Campi Bisenzio, 2 novembre 2023 – Il fiume Bisenzio è esondato a Campi Bisenzio. L’acqua sta uscendo da piazza Gramsci. Lo informa il Comune in un post su Facebook.

Viene raccomandato ai cittadini di rimanere ai piani alti delle case. Chiusi il ponte sul Bisenzio in centro cittadino e chiuso il ponte di Capalle. Il fiume è uscito in via Santo Stefano, alla Rocca Strozzi.

Saranno inoltre chiuse le scuole, domani, 3 novembre, a Campi Bisenzio. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, lo stesso sindaco Andrea Tagliaferri: “Sono attese piogge molto abbondanti nelle prossime ore che potrebbero provocare allagamenti e far innalzare i livelli dei corsi d’acqua. Tutte le squadre sono sul territorio per risolvere le criticità”.