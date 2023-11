Allerta arancione rinforzata in Toscana, si teme la tempesta Ciaran. “Attesi venti molto forti”

Firenze, 2 novembre 2023 – Si rinforza l’allerta arancione in Toscana. Mentre rimane quella gialla precedentemente diffusa dalla Regione. Il passaggio della tempesta Ciaran, che investe in pieno il nord Europa, ha una coda anche in Italia e sulle regioni tirreniche, la Toscana in particolare. Tanto che diversi comuni del nord della Toscana hanno chiuso le scuole che avevano rientri pomeridiani (Qui l’elenco)

Sono attesi, tra il pomeriggio di giovedì 2 novembre e la mattina del 3 venti molto forti, con mareggiate che potrebbero provocare danni sulla costa, ma anche pioggia e possibili innalzamenti dei livelli dei fiumi del reticolo minore. Una situazione che viene costantemente monitorata dalla Protezione Civile.

Prosegue il maltempo. Giù le temperature

Scuole chiuse nel pomeriggio del 2 in provincia di Massa Carrara e in Versilia

La nuova allerta arancione per mareggiate e vento

La nuova allerta arancione è per mareggiate su costa centrale (quindi la provincia di Livorno) e Arcipelago (dalla mezzanotte del 2 novembre fino alle 18 del 3) e per vento forte su costa, Alto Mugello e Valle del Reno (dalle 21 del 2 novembre fino alle 15 del 3).

Allerta meteo arancione in Toscana: attesi venti molto forti

Allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico

Resta anche la “vecchia” allerta arancione, quella diramata nella giornata del 1 novembre e per rischio idrogeologico e idraulico che parte dalle 15 di oggi, giovedì 2 novembre. L’allerta riguarda la zona nord della Toscana, ovvero la provincia di Massa Carrara.

Allerta gialla per temporali e vento forte dove e quando

Su tutta la Toscana c’è anche una allerta gialla per temporali forti e vento forte su tutta la Toscana. Dal pomeriggio possibili temporali, anche di forte intensità, inizialmente sul nord-ovest con 40-60 mm/h, in trasferimento alle altre zone della regione in serata, previste raffiche superiori a 100km/h sull’Appennino, 80-100km/h sulla costa. Ecco gli orari dell’allerta gialla: per temporali forti dalle 12 alla mezzanotte; per vento dalle 15 alla mezzanotte; per mareggiate dalle 18 alla mezzanotte.