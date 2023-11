Tempesta Ciaran in arrivo in Toscana, scuole chiuse in anticipo. Ecco dove

Firenze, 2 novembre 2023 – La tempesta Ciaran che sta sferzando il nord Europa ed in particolare la Francia è attesa in Italia nella giornata di oggi. La sala operativa della protezione civile della Toscana ha emesso un’allerta di colore arancione per il nord ovest della Regione, gialla altrove. Ma il peggioramento delle condizioni ed il timore per i forti temporali e il vento hanno indotto molti sindaci a prendere provvedimenti.

Oltre alla provincia di Massa Carrara il maltempo potrebbe colpire con forza a partire dal primo pomeriggio anche in Versilia, dove già nei giorni scorsi c’erano stati dei problemi con il downburst a Torre del Lago. Il Comune di Viareggio ha quindi deciso di chiudere le scuole in anticipo: le lezioni termineranno alle 14.

Anche il Comune di Seravezza ha deciso la chiusura cimiteri e la sospensione dei trasporti ordinari presso le Rsa e i centri diurni, ma anche la chiusura anticipata scuole alle 13 e della biblioteca comunale. Idem a Camaiore, dove oltre alla chiusura pomeridiana delle scuole è stata disposta la chiusura della fiera di Ognissanti alle 12.

Stessa decisione – scuole chiuse alle 13, idem per giardini e parchi – anche nel Comune di Massarosa.