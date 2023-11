Allerta meteo, scuole chiuse in provincia di Massa Carrara. I Comuni interessati

Carrara (Massa Carrara), 1 novembre 2023 – La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta di colore arancione per la parte nord ovest della Toscana ed in particolare per la provincia di Massa Carrara. Per questo alcuni sindaci hanno emesso alcuni provvedimenti di chiusura delle scuole per la mattinata di domani, giovedì 2 novembre.

Nei giorni scorsi c’erano state diverse polemiche per la decisione non certo uniforme di alcuni sindaci. La prima cittadina di Carrara Serena Arrighi aveva parlato della necessità di istituire una cabina di regia unica per gestire in maniera unitaria questo tipo di eventi.

Oltre alle scuole resteranno chiusi i cimiteri e i parchi pubblici. Ecco l’elenco dei Comuni della provincia di Massa Carrara interessati:

Aulla

Fivizzano

Podenzana (sospese soltanto le lezioni pomeridiane, scuole e servizio di trasporto garantiti fino alle 13)

Pontremoli (sospese soltanto le lezioni pomeridiane, scuole e servizio di trasporto garantiti fino alle 13)

Carrara

In aggiornamento