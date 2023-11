Dramma alluvione: in Toscana è stato di emergenza regionale

Firenze, 2 novembre 2023 – Ore difficili, mentre la Toscana va sott’acqua. Il presidente della Regione Eugenio Giani segue da vicino la situazione con la Protezione Civile. Le esondazioni, gli allagamenti e i danni funestano l’intera regione. Una situazione molto grave provocata da un temporale autorigenerante che si è soffermato a lungo in particolare sulle province di Firenze e Prato. E la Toscana chiede lo stato di emergenza regionale.

La diretta del maltempo in Toscana

Un morto a Montemurlo

Esonda il Furba a Seano

Primo passo per il riconoscimento poi dal Governo di stato di calamità. “Le situazioni più difficili – dice il presidente Giani – sono quelle di Campi Bisenzio, dove è esondato il Bisenzio e a Pontedera, con la città allagata. Ci sono problemi per raggiungere l’ospedale di Empoli, mentre ci sono situazioni difficili per gli allagamenti a Vaiano, Seano, Poggio a Caiano. L'asse dell'Arno sta reggendo, anche grazie alle opere anti-alluvioni. Purtroppo fino alla mattina di venerdì 3 novembre la situazione rimarrà complicata, con le piogge che a intermittenza tormenteranno la regione”.