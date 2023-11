Ondata di maltempo in Toscana, ospedali allagati: ecco in quali zone

Firenze, 2 novembre 2023 – E’ emergenza in Toscana. La forte ondata di maltempo che si tra abbattendo sulla regione sta creando situazioni davvero critiche. Strade allagate che si sono trasformate in veri e propri fiumi.

Il fronte temporalesco sta insistendo in particolare sulla parte centro-settentrionale della regione, provocando cumulati importanti in poche ore. A Campi Bisenzio il fiume è esondato, superando la spalletta. L'amministrazione comunale ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali e non e raccomanda ai cittadini, come da apposita ordinanza, di salire ai piani alti. Allagamenti a Seano dove è esondato il torrente Furba.

Situazione critica per gli ospedali, allagato l’ospedale Lotti di Pontedera: le corsie e alcune sale sono completamente sott’acqua. Stessa situazione anche all’ospedale di Prato. Allagato anche l’ospedale di Borgo San Lorenzo.