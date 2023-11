Alluvione in Toscana, il sindaco di Prato: “L’allerta doveva essere rossa”. Giani: “Non decido io”

Prato, 3 novembre 2023 – Botta e risposta tra Matteo Biffoni, sindaco di Prato, e il presidente della regione Toscana Eugenio Giani sull’allerta meteo diramata nella giornata di ieri, giovedì 2 novembre, nella regione.

"Fino a ieri – ha sottolineato il governatore – ho dovuto replicare a cittadini che protestavano perché due giorni prima avevamo messo l'allerta arancione ed erano state chiuse alcune scuole. Dico che in questo mondo c'è chi non è mai contento. L'allarme non viene deciso dal presidente Giani, ma dai tecnici e io ho fiducia nei tecnici competenti, perché se hanno dato quel tipo di allerta arancione è perché le condizioni atmosferiche presentavano quel tipo di allarme". Così ha dichiarato il presidente Giani durante un incontro con la stampa rispondendo a una domanda sull'insoddisfazione del sindaco di Prato, Matteo Biffoni, per la diramazione da parte della Protezione civile regionale per la giornata di ieri dell'allerta arancione e non rossa, come sarebbe stata invece giustificata secondo il primo cittadino pratese dalle piogge record che hanno causato svariate esondazioni di torrenti e fiumi.