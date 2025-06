Giostra del Saracino, mercoledì la simulazione di gara

Arezzo, 17 giugno 2025 – Stasera in Piazza Grande ultima serata di prova dalle 20.30 alle 23.30 mentre domani, mercoledì 18 giugno, a partire dalle 21.30 è in programma la Simulazione di Gara che vedrà i giostratori misurarsi contro il Buratto con un unico tiro. Secondo l'ordine di carriera estratto, prima correranno le riserve dei quattro quartieri ea seguire i giostratori titolari.

Giovedì 19 giugno, alle 21.30 si svolgerà invece la Prova Generale della 147esima Giostra del Saracino dedicata alla memoria di Edo Gori per la quale sono disponibili i biglietti sia on line su https://discoverarezzo.ticka.it/, sia presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” (piano terra di Palazzo Comunale) oggi e domani fino alle 18.00 e giovedì con orario continuato 9-21.30.

Edo Gori

21.02.1958-19.03.2005

Uomo di Giostra e di sport, Edo Gori, indimenticato rettore del Quartiere di Porta Santo Spirito ed ex presidente della UISP aretina, ha sempre messo passione e impegno al servizio della Città di Arezzo alla quale era profondamente legato. Vicerettore della Colombina dal 1992, ha ricoperto la massima carica alla guida del quartiere dal 2000 fino alla prematura scomparsa nel 2005 conquistando due Lance d'Oro tra cui quella del settembre 2004, sua ultima Giostra. Precursore dei tempi, visionario, a lui si deve l'intuizione, vincente, della necessità di dotarsi di strutture all'avanguardia e una scuola di giostratori per costruire un futuro solido e valoroso. Le scuderie del quartiere inaugurano dopo la sua morte, non a caso, portano il suo nome. Figura solare, carismatica e generosa, Edo Gori credeva fortemente nel potere dell'aggregazione di cui i quartieri, così come lo sport amatoriale che ha contribuito a far crescere, sono tra le massime espressioni. Sempre attento ai giovani, il Quartiere di Porta Santo Spirito ha scelto di ricordarlo ogni anno con la Borsa di Studio Edo Gori concorso rivolto agli alunni delle scuole primarie aretine che partecipano raccontando con parole, disegni e creatività la Giostra del Saracino. La sua figura rimane un punto di riferimento per chi ha avuto la fortuna di percorrere con lui un pezzo di strada così come per le generazioni a venire.

Il quartiere vincitore riceverà dal Sindaco di Arezzo il Piatto d'argento, trofeo della Prova Generale. Per l'occasione si rinnova anche la collaborazione con l'Associazione Macellai di Confcommercio Arezzo che offrirà al quartiere vincitore la tradizionale porchetta e alla quale va il ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale e dei rettori dei quattro quartieri.

REGOLAMENTAZIONE ACCESSI

Sia per la Prova Generale, sia per la Giostra di sabato 21 giugno, saranno attive le consuete misure di sicurezza e controllo da parte del personale di sicurezza. Per quanto riguarda i residenti del centro storico, in particolare delle aree interessate dai divieti messi in atto in occasione della Prova Generale e della Giostra del Saracino, la disciplina che regola gli accessi all'area della manifestazione, è invariata. Entro giovedì 19 giugno ore 12.00, i residenti ai civici interessati dai divieti dovranno prendere contatto con l'ufficio Giostra del Saracino scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [email protected] comunicando i propri nominativi. Una volta arrivati ​​gli accessi alla piazza gli interessati saranno accompagnati ai civici indicati dal personale di sicurezza.

Si segnala inoltre che sia per la Prova Generale, sia per la Giostra del Saracino, via Albergotti sarà inaccessibile tra le 22.00 e le 24.00 in quanto luogo deputato allo stazionamento su strada dei cavalli, i residenti potranno muoversi regolarmente con il supporto del personale di sicurezza.