L'attenzione sul ceto medio
Cronaca"Passioni" con ChatGPT . Oggi il libro di Baccani
5 set 2025
ANGELA BALDI
Cronaca
Per approfondire:

Arriva l’appuntamento di fine estate del "Passioni Festival" dedicato a uno dei temi più dibattuti del nostro tempo: l’intelligenza artificiale.

Questo pomeriggio alle ore 17.30, alla Feltrinelli Point di Arezzo in via Garibaldi, il giornalista Gianluca Baccani presenterà il suo nuovo libro "ChatGPT ha detto... l’intelligenza che sta cambiando il mondo si confessa", edito da I libri di Mompracem, nella collana “I Sassi’.

L’incontro, moderato dal giornalista e scrittore Massimo Orlandi, vedrà la partecipazione speciale di Mirko Lalli, Ceo e founder della società Travel Appeal, consulente e formatore in comunicazione digitale e docente di Social Media Marketing dello IULM di Milano, di cui è anche membro del Comitato scientifico.

Insieme a Gianluca Baccani, e con gli interventi di Massimo Orlandi e Mirko Lalli, l’incontro e la presentazione del libro saranno l’occasione per esplorare i confini, le potenzialità e i rischi di questa nuova frontiera tecnologica.

L’intelligenza artificiale è strumento di progresso oppure un’entità destinata a sfuggire al controllo umano? Ce lo chiediamo tutti e se lo chiede il volume di Gianluca Baccani che offre una riflessione approfondita su quello che rappresenta uno dei temi più dibattuti di questo momento storico.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con La Feltrinelli Point di Arezzo e la Tenuta di Frassineto.

Appuntamento oggi alle 17,30 in libreria ad ingresso libero.

© Riproduzione riservata