Paoli porta Montecchi a Lerici. All’Erix con ’L’Ordine del Drago’. Viaggio da brivido dentro la Terra

Scrittore per la casa editrice Giunti, giornalista de La Nazione di Firenze, i suoi libri hanno venduto oltre 100mila copie. Gigi Paoli presenterà domenica, alle 21.15, sulla terrazza del Circolo della Vela Erix di Lerici, il suo nuovo libro ‘L’ordine del drago’. Specializzato in cronaca giudiziaria, nei suoi thriller Paoli prende spunto dalle notizie che affronta sul lavoro. Nel 2023 ha ideato una serie letteraria con protagonista il neuroscienziato Pietro Montecchi: da lì i libri di successo ‘La voce del buio’ e ‘Oltre’. E dallo scorso mese è in libreria ‘L’ordine del drago’, terzo capitolo della saga, che si sta affermando con un importante riscontro da parte dei lettori.

Questa volta, il protagonista Montecchi sarà chiamato a risolvere l’omicidio di un illustre amico, il direttore del blasonato polo di ricerca della ‘Città della Scienza’ di Trieste, una realtà molto spiata. Un altro intrigante caso da risolvere insieme al vicequestore Anna Orsini. Assieme al vicequestore Anna Orsini, capo dell’Udi, l’Unità delitti insoluti della polizia, Montecchi inizia infatti un viaggio in misteri secolari e patti scellerati della Guerra Fredda, scoprendo dell’esistenza di un’oscura congregazione. Un viaggio che conduce, letteralmente, fino al centro della Terra. Nel vento dell’Europa dell’Est, nella storia violenta di popoli antichi e di tragedie della fine del ’900, mentre un’onda radioattiva si spandeva sull’Europa e il muro di Berlino stava per crollare, Montecchi scoprirà segreti inconfessabili, verità da proteggere e soprattutto capirà che il passato non muore mai. E che anche certi uomini non muoiono mai. Per questo, e non solo per questo, da oltre seicento anni esiste l’Ordine del Drago. Ma non lo sa nessuno, finora.

Un turbinio di emozioni senza tregua, per un continuo susseguirsi di colpi di scena, in un thriller magistrale. Domenica sera l’autore del romanzo converserà insieme a Michele Moroni a proposito di questa sua ultima pubblicazione durante l’appuntamento ideato e curato da Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri di Eventi Salute Società Spettacolo, che confermano la collaborazione con la Casa Editrice Giunti al Punto e con il Circolo Erix. L’ingresso è gratuito e per informazioni si può contattare l’email [email protected].

Marco Magi