Giostra del Saracino, il piano di sicurezza della Asl Toscana sud est

Arezzo, 5 settembre 2025 – La Giostra del Saracino di domenica 7 settembre è classificato a rischio moderato/elevato e prevede, secondo i dati forniti dagli organizzatori, un afflusso in piazza di circa 5000 persone oltre alla presenza di figuranti, tecnici e personale di servizio.

Il Piano di sicurezza per la giornata della Giostra - calibrato sul tipo di manifestazione, la particolare suddivisione della piazza e redatto sulla base dei principi di perizia e prudenza – è realizzato anche grazie al supporto fondamentale di Misericordia di Arezzo, Croce Bianca Arezzo e Croce Rossa e prevede l’impiego di 1 Disaster Manager, 6 sanitari del SET 118, 25 soccorritori di livello avanzato, 5 operatori radio della Croce Rossa Italiana, 4 ambulanze ALS dedicate alla piazza e alle quali si affiancano fuori dalla piazza altre due ambulanze con la stessa dotazione e infine 1 UC (Unità di Coordinamento).

In pronto impiego è inoltre a disposizione una tenda P.M.A. (Posto Medico Avanzato), una tenda di decontaminazione N.B.C.R. (per emergenza o rischio legato a sostanze e agenti nucleari, biologici, chimici, radiologici) e una squadra N.B.C.R. La piazza sarà suddivisa in 4 settori dove saranno dislocati gli equipaggi con personale e mezzi di soccorso.

Un mezzo (quello che stazionerà dietro l'abside della Pieve con equipaggio al pozzo) più l’ambulanza (che stazionerà all'ingresso della biblioteca, piazza del Commissario, con equipaggio posizionato sotto la tribuna A) si dirigeranno in piazza Grande.

Un’altra ambulanza si dirigerà in piazza San Domenico (dove c’è l’ammassamento figuranti) per poi seguire il corteo per le strade di Arezzo. Una terza ambulanza si dirigerà in piazza del Duomo nei pressi della torre del campanile per la benedizione per poi proseguire in Piazza Grande per stazionare in fondo a Piaggia San Martino parcheggiando il mezzo in via Dei Pileati all'inizio delle Logge Vasari.

Un’altra ambulanza seguirà infine il corteo per poi posizionarsi sotto le Logge Vasari. Al PMA saranno sempre presente un infermiere ed un medico. Due ambulanze BLSD della Misericordia e della Croce Bianca di Arezzo, infine, si posizioneranno inizialmente una in via Crispi angolo Corso Italia, e l’altra in via Petrarca angolo piazza Guido Monaco.

Al termine del passaggio del corteo entrambe andranno a posizionarsi nella zona del Prato dove rimarranno fino al termine della Giostra. L’Unità di coordinamento stazionerà in via Bruno Buozzi nelle vicinanze della casina del Prato. Al suo interno saranno presenti sanitari e tecnici del Gruppo Maxi Emergenze del 118 Arezzo. Tutte le postazioni sono fuori dalle vie di fuga ed in luoghi considerati “sicuri” in modo da rimanere operativi anche in caso di “crash”.

In caso di “evento crash” è prevista l’attivazione della struttura campale per le maxi emergenze da allestire sul prato tra via Bruno Buozzi e via dei Palagi. In caso di evento “non convenzionale” (N.B.C.R.) è previsto l’intervento rapido e l’allestimento dell’Unità di decontaminazione tra via dei Pileati e via Ricasoli. Al termine della Giostra, tutte le squadre e i mezzi rimarranno in postazione fino alla completa evacuazione della piazza.