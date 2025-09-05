Simulata, Innocenti lancia Colcitrone. Nessuno brilla: si apre la sfida più incerta

Dopo tre giorni di prove e una Simulata, nessun quartiere ha un margine netto sugli altri. Tutti i giostratori sanno colpire il 5 ma nessuno ha garantito continuità assoluta. Solo due i centri visti sulle otto carriere dei titolari: quello di Gabriele Innocenti di Porta Crucifera che grazie al 4 di Vanneschi ha conquistato una vittoria virtuale che conferma qualche progresso ma anche tante difficoltà. Nessuno ha dominato nei quattro giorni pre-Giostra: tutti gli scenari sono aperti. Per questo le pagelle delle "4 C del Saracino" sono orientate al perfetto equilibrio.

Porta Crucifera

Cavalieri 7

Cavalli 7

Cartelloni 8

Carriere 8

La lizza ha mostrato due volti: da un lato un Lorenzo Vanneschi capace di trovare continuità e di mettere Skate sulla giusta traiettoria ma con un risultato alla Simulata al di sotto delle aspettative. Accanto c’è un Gabriele Innocenti che, pur con qualche incertezza nella velocità di carriera, ha trovato il centro secco nell’ultima uscita, regalando al quartiere l’entusiasmo che serviva. Il quartiere rossoverde è competitivo, forse non ancora perfetto nella gestione dei binomi, ma con margini di crescita di portare sulla lizza domenica. Se Innocenti saprà garantire precisione e Vanneschi confermerà l’affidabilità, Porta Crucifera potrà dire la sua fino all’ultima carriera.

Porta Sant’Andrea

Cavalieri 7

Cavalli 8

Cartelloni 7

Carriere 8

I biancoverdi sono andati in chiaroscuro nella simulazione di gara di ieri. Il primo a scendere in lizza è stato Tommaso Marmorini su Toro Seduto, partito con decisione ma fermatosi su un 2 deludente risultato che ha sorpreso vista la sua esperienza. Meglio è andata al compagno Saverio Montini su Bianca, autore di una bella carriera chiusa con 4 punti. I biancoverdi hanno raccolto un bottino complessivo discreto, che conferma il potenziale ma lascia aperti margini di speranza per la Giostra.

Porta Santo Spirito

Cavalieri 8

Cavalli 7

Cartelloni 7

Carriere 8

I vincitori di giugno hanno attraversato una settimana complicata. I due re del 5 non lo hanno colpito nella Simulata. Segnale sinistro per i Ragazzi Terribili che in settimana non hanno brillato nei punteggi. Inedite incertezze per Gianmaria Scortecci su Doc, un po’ di linearità in più per Elia Cicerchia su Toni. Resta comunque il quartiere da battere, ma la sensazione di dominio avvertita in altre edizioni stavolta non si è avvertita.

Porta del Foro

Cavalieri 7

Cavalli 8

Cartelloni 8

Carriere 7

Un’altra volta da ultimi, un’altra volta con la possibilità di sfruttare gli errori degli avversari. San Lorentino spera sulle ritrovate certezze di Francesco Rossi su Hollywood che dopo gli incubi di giugno è sempre sul centro. Di contro sono troppi gli inciampi di Matteo Vitellozzi su Lakota, come ieri alla Simulata: un modesto 3. In una Giostra che non si annuncia su livelli tecnici altissimi, una buona strategia può sostenere le ambizioni giallocremisi che si poggiano sulle spalle di Tallurino che in questa Giostra si gioca tutto il suo futuro.