Elia e Gianmaria da 10. Montini e Vanneschi ok. Porta del Foro non sfonda

Una piazza gremita ha accolto con entusiasmo la simulata dei titolari, ultimo banco di prova prima della Giostra. In scena i binomi più accreditati, tra conferme pesanti e giovani promesse pronte a sorprendere.

Ad aprire la serata è Gabriele Innocenti per Porta Crucifera, in sella alla nuova cavalla Romina. Un binomio tutto da costruire, con una carriera meno irruenta rispetto a quelle alle quali ci aveva abituato con la storica Chicca. Il risultato è un 4 che rompe il ghiaccio. Subito dopo, tocca a Lorenzo Vanneschi su Skate, che pur non brillando per precisione nella carriera, dimostra determinazione e colpisce in pieno il 5.

Poi è il momento di Porta Santo Spirito, e la coppia Gianmaria Scortecci - Doc non fa sconti: carriera da manuale e un centro eseguito con professionalità e freddezza. Ancora più convincente la prova di Elia Cicerchia su Olympia, cavalla ritrovata. La sua corsa è spedita, la lancia affonda sotto il Buratto e il centro viene frantumato con naturalezza. Il cecchino gialloblù sembra aver ritrovato la mira dei giorni migliori, e l’intero Quartiere ne esce rinfrancato: è solo una simulata, ma i segnali sono quelli dei tempi d’oro.

In casa Porta Sant’Andrea, un dettaglio colpisce il pubblico e gli addetti ai lavori: la vistosa maschera sul volto di Toro Seduto, forse per tenerlo più tranquillo tra la folla. Ma la carriera di Tommaso Marmorini non è impeccabile e la lancia si ferma sul quattro. Più positiva la prova di Saverio Montini con Bianca, che scende verso il Pozzo e piazza un solido 5. Il binomio pare in costante crescita, e ora attende solo la conferma nella Giostra vera.

Porta del Foro chiude la serata. Brilla Francesco Rossi con il giovane Hollywood, cavallo all’esordio che risponde bene: la carriera è elegante e il 5 arriva senza discussioni. A concludere la simulata è il debutto assoluto di Matteo Vitellozzi su Lakota. In una Piazza ormai semivuota, il giovane giostratore porta a termine la sua carriera con un quattro orizzontale: tiro pulito, ma ancora distante dal centro. Come sempre, sarà solo la lizza, sabato sera, a scrivere il verdetto.