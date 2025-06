MediaCamper cerca apprendista

MediaCamper assume. L’azienda di San Zeno specializzata in manutenzione, riparazione e vendita di camper nuovi e usati amplia il proprio organico con l’inserimento di un apprendista di età preferibilmente tra i diciannove e i venticinque anni, per supporto alle attività di officina, diagnosi e assistenza tecnica, garantendo un lavoro a tempo pieno, formazione mirata e costante crescita professionale. La ricerca è rivolta prevalentemente a giovani, anche senza esperienza specifica nel settore ma dotati di buona manualità, desiderosi di imparare un mestiere concreto in un settore particolarmente stimolante.

Fondata dieci anni fa da Lapo Volpi, MediaCamper è oggi un punto di riferimento per camperisti di tutto il centro Italia, con un’officina specializzata nata con l’obiettivo di offrire un servizio completo e qualificato per questi mezzi che sono da sempre simbolo di libertà, avventura e viaggio su misura.

Il personale ricercato, dunque, avrà mansioni diversificate che spaziano tra la manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, intervenendo sul gruppo motore, sospensioni, freni, climatizzazione e pneumatici per garantire così sicurezza e affidabilità su strada. Una particolare attenzione è riposta anche ai servizi di carrozzeria specializzata, dal ripristino di graffi e ammaccature fino alla verniciatura completa e alla lucidatura, comprese operazioni di riparazione su vetri e parabrezza.

Passione per i motori, precisione, spirito di squadra e voglia di imparare sono le qualità che MediaCamper cerca nei candidati: gli interessati potranno richiedere informazioni e fissare un colloquio con un messaggio su whatsapp al 331/898.92.70.