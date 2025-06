A Sansepolcro uno su 10 è donatore Avis

SANSEPOLCROUna festa senza dubbio "solenne", a Sansepolcro, quella celebrata sabato scorso in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. I numeri della città pierfrancescana sono infatti fra i più significativi in assoluto della Toscana: l’Avis comunale conta circa 1600 unità – provenienti anche dai centri limitrofi, è opportuno evidenziarlo - su una popolazione di poco superiore ai 15mila abitanti; come dire che un abitante su circa 10 è donatore. In decisa crescita anche l’attività dell’Avis: nel 2024 sono state effettuate 2261 donazioni (1793 di sangue intero) rispetto alle 2035 del 2023, quindi oltre l’11% in più e sono entrati 174 nuovi soci.

"Un ringraziamento va senza dubbio anche al centro trasfusionale dell’ospedale di Sansepolcro, che con la dirigente, la dottoressa Manola Bonolis; con il dottor Pietro Pantone e con tutto lo staff si adoperano fattivamente ogni giorno per soddisfare le continue richieste", precisa l’Avis. "La nostra missione – esordisce la confermata presidente della sede comunale, Silvia Nofri – è quella di sensibilizzare tutta la popolazione verso la donazione. Un ruolo importante lo stanno svolgendo i giovani che si sono avvicinati a questo mondo, ma è importante per noi che, anche i cittadini di tutte le comunità straniere, diventino donatori per aumentare le compatibilità con il sangue richiesto. Al proposito, abbiamo allo studio progetti mirati sull’argomento. Siamo altresì contenti di far parte di progetti scolastici, come l’alternanza scuola-lavoro, la collaborazione con Asl Toscana Sud Est su futuri progetti e siamo felici, oltre che onorati, di essere resi partecipi anche di iniziative importanti in collaborazione con le altre associazioni del territorio".

La presenza dello sportello "Bottega della Salute" nella sede di piazza Garibaldi, grazie a Viola Canestrini del Servizio Civile Digitale della Regione Toscana, offre al cittadino un accesso più facile alla sanità digitale (attivazione Spid, accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico, Cup Online); intanto, con i 222 servizi erogati nel 2024, la Bottega della Salute all’Avis di Sansepolcro è risultata essere la più attiva in Toscana tra le 40 attivate da Avis e Anci.

La presidente dell’Avis di Sansepolcro, infine, vuole fare un appello: "Avvicinatevi a questo mondo perché donare il sangue fa bene e si è sempre controllati: viene richiesta la maggiore età, un peso minimo di 50 chili e un buon stato di salute". L’ufficio di Avis è aperto tutti i giorni sia al mattino (10-13) che nel pomeriggio (17-19) grazie ai volontari che sono sempre presenti.

Claudio Roselli