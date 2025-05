Cercansi facchini. Ma anche manovali

Le offerte pubblicate dai Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per info e candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro

1 MAGAZZINIERE Impresa commercio materiali per l’edilizia cerca magazziniere. Il lavoro si svolge anche con l’utilizzo di carrelli elevatori e pale caricatrici per cui è indispensabile il possesso del patentino per la conduzione dei carrelli ed esperienza nella movimentazione delle merci. Offerta MS-257014 FACCHINI Cooperativa ricerca tre facchini/tuttofare con esperienza nella mansione e in possesso di patente b. Luogo di lavoro zone Aulla e Pontremoli. Offerta MS-257005

CAMERIERI Hotel ricerca per la stagione estiva un cameriere ai piani con esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato. Sede Massa. Offerta MS-256984

MANOVALI Azienda edile ricerca un manovale con capacità di fare massetti cementizi. Richiesta esperienza nella mansione. tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato.Sede di lavoro Massa. Offerta MS-256955

CONSULENTI ECONOMICI Società di consulenza attiva nel settore della transizione e innovazione ecologica e tecnologica ricerca un/una tecnico/a esperto/a in finanza agevolata. Attività: progettazione e gestione bandi di ricerca e sviluppo, finanza agevolata (regionale, nazionale, europea). Requisiti: 2 anni di esperienza nella gestione tecnico -amministrativa, rendicontazione e conoscenza delle principali normative ambientali. Titolo di studio: laurea in ingegneria gestionale o scienze ambientali o economia. Sede Carrara. Offerta MS-256861