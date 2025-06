Abb, arriva la svolta. Stop ammortizzatori

VALDARNOProsegue il confronto sulla vertenza che riguarda lo stabilimento ABB E-Mobility di San Giovanni Valdarno. Durante l’incontro che si è tenuto ieri in Regione Toscana, convocato dal consigliere del presidente Eugenio Giani per il lavoro e le crisi aziendali, Valerio Fabiani, l’azienda ha comunicato la decisione di non ricorrere più all’ammortizzatore sociale a partire dal prossimo mese. Una notizia accolta positivamente dai partecipanti al tavolo di monitoraggio, al quale erano presenti rappresentanti dell’azienda, delle organizzazioni sindacali e la sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi. "Questo è un primo risultato importante – ha commentato Valerio Fabiani – ed è frutto di un lavoro di squadra che ha permesso di superare una fase conflittuale difficile, ristabilendo un confronto costruttivo. Ringrazio l’azienda e le organizzazioni sindacali, ma soprattutto i lavoratori: senza il loro sacrificio e la loro determinazione non saremmo arrivati fin qui". L’incontro odierno è servito a fare il punto sul processo di riorganizzazione in corso all’interno dell’azienda, avviato dopo la firma dell’accordo del 24 gennaio scorso. In quell’occasione si era riusciti a evitare licenziamenti forzati, stabilendo le uscite volontarie come unico strumento di riduzione del personale e l’attivazione del contratto di solidarietà come unica forma di ammortizzazione.Il percorso prosegue dunque nel segno del dialogo e della collaborazione.Le parti si sono impegnate a mantenere alta l’attenzione sulla situazione dello stabilimento, con l’obiettivo di consolidare la tenuta occupazionale e garantire una prospettiva stabile per il futuro produttivo del sito valdarnese

Marco Corsi