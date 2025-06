L’Aperitivo lancia l’estate. Al Prato venti big del gusto. Serata gourmet per stupire

Il cuore verde di Arezzo si prepara ad accogliere una delle serate più attese dell’estate: martedì 24 giugno torna Aperitivo d’Estate, giunto alla sua sesta edizione, pronto a trasformare il Prato in un elegante palcoscenico a cielo aperto dove gusto, musica e cultura si fondono in un’esperienza unica.

Un evento ormai iconico, ideato e curato da Confcommercio Firenze-Arezzo con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio, e il contributo di GP Motors. Inserito nella rassegna Toscana Arcobaleno d’Estate, lanciata da Regione Toscana e La Nazione con Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, l’evento ha saputo conquistare, anno dopo anno, un pubblico sempre più numeroso e affezionato. Tanto che, per la prima volta, la location si sposta dalla Fortezza al Prato.

Protagonisti assoluti della serata saranno i maestri della ristorazione aretina: chef, pasticceri, gelatieri e bartender si cimenteranno in un "menù arcobaleno" pensato per sorprendere e deliziare ogni palato.

I piatti? Un viaggio tra tradizione e contaminazioni: dalla tartare di chianina IGP con tartufo agli arrosticini di tonno, dai tacos di gamberi ai panini al vapore con polpo, fino alle incursioni orientali con lo Yakitori, l’Okonomiyaki e l’insalata di spaghetti di soia. A chiudere in dolcezza, crostate, cantucci, gelati artigianali e l’immancabile "gattò" aretino. Attenzione anche alle intolleranze.

Per accedere all’area degustazione è necessaria la prenotazione, ma lo spettacolo sarà per tutti: un trio tutto al femminile selezionato da Deb Jones Live Music animerà la serata con la voce di Federica Calieri, il violino di Ana Valentim e il dj set di Anastasia Kova. Non solo cibo e musica: anche l’occasione di riscoprire il patrimonio storico e artistico di Arezzo. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e le guide turistiche Confguide, sarà possibile partecipare a visite in notturna della Fortezza Medicea. Un’altra preziosa opportunità arriva dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del gruppo Intesa Sanpaolo: mostrando uno scontrino di consumazione dell’Aperitivo d’Estate, i partecipanti potranno accedere gratuitamente, dal 5 luglio, alla Casa Museo Ivan Bruschi.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, le parole degli organizzatori e delle istituzioni. "La sinergia tra pubblico e privato può generare eventi di grande impatto – commenta l’assessore Simone Chierici –. Aperitivo d’Estate valorizza le imprese, promuove il centro e invita cittadini e turisti a vivere Arezzo in modo più conviviale". Per Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Toscana, l’evento rappresenta "un esempio virtuoso di rete tra imprese, dove la collaborazione supera la concorrenza. Un’occasione per ridare nuova vita a luoghi storici della città".

"Essere partner di Toscana Arcobaleno d’Estate – aggiunge Federico D’Ascoli, capo servizio de La Nazione Arezzo – significa raccontare la bellezza del territorio in un momento speciale dell’anno. È il nostro modo di restare al fianco delle comunità". Chiude Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio: "Aperitivo d’Estate è molto più di un evento enogastronomico: è una piattaforma di socializzazione, cultura e promozione economica. Un’esperienza completa, che rende omaggio alle eccellenze del territorio".