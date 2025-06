Terranuova Traiana celebra la salvezza in Serie D e pianifica il futuro

La cena biancorossa in piazza della Repubblica ha fatto registrare il tutto esaurito. E nell’occasione il Terranuova Traiana ha fatto calare il sipario sulla stagione appena conclusa con il raggiungimento della storica salvezza in serie D. "È stata una bellissima festa - ha spiegato il direttore generale Simone Finocchi - Siamo contenti di essere ancora una volta qui, perché la salvezza arrivata nella stagione sportiva che ci troviamo alle spalle per noi equivale ad una vittoria. È giusto che la squadra abbia ricevuto un ultimo applauso da tutta la comunità di Terranuova".

Finocchi ha poi affrontato il tema mercato. Questa estate si chiuderà un ciclo e con i numerosi adii all’orizzonte, la prima squadra subirà una vera e propria rivoluzione. "Per noi è prematuro parlare di calciomercato vero e proprio - ha sottolineato - perché come altre società stiamo riscontrando molte criticità, sia a livello logistico che economico. Abbiamo costruito degli approcci positivi e ci auguriamo di finalizzare entro il mese di giugno tre o quattro acquisti che ci consentiranno di completare la rosa e di riprogrammare il prossimo campionato, fermo restando l’obiettivo di mantenere la categoria. Se lo scorso anno doveva essere quello più complicato, in quello che verrà dovremo fare ancora meglio".

Si cerca dunque di alzare l’asticella, pur riconoscendo la difficoltà e l’imprevedibilità tipiche del campionato di serie D. "Con la massima umiltà e serenità - ha aggiunto il dg - dovremo trovare sei squadre da mettere dietro di noi in classifica. A oggi è comunque un calcolo molto complicato da fare".

Nel frattempo si allunga la lista dei giocatori che salutano definitivamente il club di piazza Coralli. Andrea Saitta, autentico baluardo della difesa terranuovese, è dato in avvicinamento al Mazzola. "I giocatori vanno e vengono - ha scritto Saitta in una lettera alla squadra - ma gli uomini rimangono per sempre. Perciò sono fiero e orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo di uomini che rimarranno sempre dentro il mio cuore".

Ufficiale anche l’addio di bomber Christian Iaiunese, già anticipato su queste pagine, che a fine prestito tornerà a Figline. Per lui si attende il grande balzo in serie C.

Francesco Tozzi