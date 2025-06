Arezzo: Giacomo Venturi nuovo portiere per la stagione 2023

Il primo acquisto dell’Arezzo per la prossima stagione sarà un portiere. Alzi la mano chi se lo sarebbe aspettato, con Luca Trombini sotto contratto fino al 2027 e autore di due ottime stagioni anche in C dopo la prima in amaranto in D culminata con la vittoria del campionato e la promozione. Invece, Cutolo ha voluto subito colmare la casella che sarà lasciata vuota da Daniele Borra, che si svincola il 30 giugno.

Per l’arrivo di Giacomo Venturi, infatti, si attende solo la firma. Il portiere del Gubbio, classe 1992, vestirà l’amaranto una volta scaduto il suo contratto con gli umbri a fine mese. Giocatore di esperienza, ha caratteristiche fisiche e tecniche simili a Trombini: poco più di 180cm di altezza, fa dell’esplosività e della reattività le sue armi migliori. In più, sa giocare bene con i piedi per far partire l’azione dal basso, caratteristica che ha convinto Cutolo e Bucchi a puntare su di lui.

Nella stagione da poco terminata, è stato sempre titolare, collezionando 39 presenze tra campionato, coppa e playoff: la sua ultima presenza in rossoblù è proprio contro l’Arezzo del primo turno di playoff al Comunale. Gli amaranto si imposero 3-1 e Venturi non poté nulla contro la doppietta di Ravasio e il gol di Pattarello su rigore. In carriera, il portiere faentino vanta una presenza in nazionale under 20 nel 2012 e oltre 150 gettoni in serie C con le maglie di Bellaria, Cremonese, Ravenna, Reggiana, Casertana e appunto Gubbio. Con i granata ha esordito anche in B, giocando 18 partite tra i cadetti nella stagione 2020/21, mentre in Campania è stato compagno di squadra di Tavernelli. Venturi, in C, ha quasi sempre giocato titolare, per cui bisognerà capire se il suo arrivo metterà in discussione le gerarchie tra i pali.

Bucchi vuole una sana competizione in ogni ruolo e il portiere, a quanto pare, non fa eccezione. Venturi verrà ad Arezzo per giocarsi le sue carte e il tecnico amaranto avrà tutta l’estate per individuare la prima scelta, che a oggi comunque pare ancora Trombini: difficile pensare, infatti, che la fiducia nel classe 2001 torinese sia diminuita di colpo. Più realistico, semmai, ritenere che Cutolo voglia ritentare la strada che, con l’arrivo di Borra due estati fa, non aveva dato i risultati sperati.