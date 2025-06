Montevarchi: in arrivo la decisione sull'allenatore tra Calderini e Bonura

Si apre una fase cruciale per il Montevarchi che entro la settimana dovrebbe sciogliere il nodo allenatore. Il nuovo direttore sportivo Diego Giorni (nella foto) sta intensificando i contatti e la rosa degli aspiranti sembra essere ormai ristretta a Stefano Calderini, 60 anni che viene da cinque stagioni brillanti al Poggibonsi, e Marco Bonura, 45 anni, ex Sangiovannese, Sansepolcro, Follonica Gavorrano e Trestina. E secondo i rumors di mercato Bonura, in caso di accordo, porterebbe con sé il portiere del 2004 Luca Patata, reduce dalla parentesi di San Giovanni.

Nella corsa a due per la panchina dei valdarnesi potrebbe inserirsi da outsider il quarantaduenne Simone Marmorini, che ha archiviato le due parentesi in D fuori Toscana alla guida dei molisani del Vastogirardi e dei friulani del Chions. Certo è che il club presieduto da Angelo Livi, pur senza farsi prendere dalla frenesia, è sul punto di decidere.

In contemporanea con i contatti per il sostituto di Rigucci, proseguono i colloqui con i calciatori del torneo passato. Il trio composto dall’attaccante Andrea Orlandi, che in rossoblù ha firmato 13 reti; dal terzino Lorenzo Vecchi e dal mediano montevarchino doc. Davide Sesti sarà la base del futuro spogliatoio, insieme ad un bel gruppo di under del vivaio capitanati da Galastri e Tommasini. Dipenderà dall’esito dei colloqui imminenti in sede il destino degli altri giocatori dell’organico 2024-25.

Giustino Bonci