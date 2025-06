Calciomercato: Sansovino saluta Gagliardi, Castiglionese conferma Menchetti

Se non è un effetto-domino poco ci manca e per una volta più che gli attaccanti ad essere protagonisti sono i difensori. Andando con ordine la Sansovino ha salutato poche ore fa Francesco Gagliardi. L’ex capitano della Pianese saluta quindi Monte San Savino dopo una sola stagione da recordman. Già perché Gagliardi non ha saltato nemmeno un minuto scendendo sempre in campo tra campionato e Coppa Italia e con il lusso di portarsi a casa sia la vittoria del campionato di Promozione che della Coppa Italia. Adesso l’addio con l’omaggio di tutta la società all’esperto difensore centrale. Da qui la ricerca di un sostituto all’altezza ed ecco che nei radar della Sansovino sembra esserci finito Bega, centrale del Terranuova Traiana, ma da qui a chiudere per il momento ce ne corre. Di certo Bega è un profilo che piace e non solo ai savinesi, da capire però se il Terranuova vorrà privarsene o meno.

Si muove anche la Castiglionese che dopo Zacchei conferma il capitano Daniele Menchetti. Per il difensore classe ‘89 potrebbe trattarsi di una stagione storica. Infatti Mario Angori, attaccante classe ‘45 e detentore del record di presenze con la Castiglionese, dista solo 5 presenze, record che Menchetti può infrangere proprio nella prossima stagione vantando attualmente 432 partite in viola.

Sul fronte attaccanti invece l’Arezzo Football Academy ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante classe 2001 Riccardo Landini, nell’ultima stagione al Vaggio Piandiscó e con trascorsi anche alla Rignanese e Aquila Montevarchi. L’Ambra invece ha raggiunto l’accordo con Lorenzo Renai, nell’ultima stagione al Badia a Roti.