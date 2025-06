Calciomercato Serie D: San Donato Tavarnelle e GhiviBorgo protagonisti delle trattative

Il mercato è in fermento con alcune società che non avendo problemi di budget, stanno conducendo diverse trattative di spessore per accaparrarsi i giocatori migliori. Invece, altre sono più impegnate a definire le riconferme, aspettando di effettuare in seguito il vero colpo.

Serie D

Il San Donato Tavarnelle che ha ufficializzato, Pietro Gistri, centrocampista cl. 2001, una dei pilastri della scorsa stagione che vestirà ancora la maglia gialloblù. Nei prossimi giorni sono attese altre conferme. In casa del GhiviBorgo dopo il no per la cessione del titolo sportivo che interessava prima al Viareggio, è saltata anche la trattativa con la Lucchese, che dovrà rassegnarsi alla D e sperare di ripartire dall’Eccellenza.

Nel Terranuova Traiana i giocatori Degl’Innocenti e Marini sono confermati, mentre Morandi, Grieco, Petrioli, Massai e il portiere Francesco Timperanza (che ha giocato anche nello Scandicci) che vorrebbe giocare ancora in serie D, sarebbe molto corteggiato dalla Sansovino e Zenith Prato. La neo promossa Sansepolcro dopo Vitiello, avrebbe ingaggiato anche Endurance Imande Omohonria cl. 99, estero destro e Mattia Alagia cl. ’97 esterno d’attacco, nell’ultima stagione a Flaminia Civita Castellana.

Il Follonica Gavorrano dopo il portiera Pacini, dal Poggibonsi vorrebbe anche l’attaccante centrale Mattia Fermi cl. 2007. Nel Siena si registrano ancora uscite. Dopo Bianchi, Morosi, Candido e Masini, lasciano il Club anche Achy, Semprini, Hagbe e Stacchiotti.

Eccellenza

A Figline fra oggi o domani, sarà annunciato l’allenatore Francesco Mocarelli, ex tecnico della Colligiana. Il Lanciotto Campi del presidente Novelli, si sarebbe assicurato il difensore pistoiese Alessio Chiavacci, classe 97, proveniente dalla Real Cerretese.

Il Grassina ha riconfermato Diego Rossi Lottini, attaccante cl. 2003. Il Valentino Mazzola ha riconfermato i centrocampisti Isacco Barducci, (’03) e Saverio Camilli (’95); l’attaccante Gabriele Turillazzi (’06) e il difensore Lorenzo Campatelli (2000). Il Montespertoli avrebbe nel mirino l’attaccante del Ponte Buggianese, Filippo Granucci (99), 10 reti nella passata stagione. La Baldaccio Bruni dopo gli arrivi di Valori, Bartoccini e Gorini, ha concluso il ritorno di Michael Quadroni. Molte conferme anche nella Colligiana. Dopo Cicali resteranno in biancorosso Finetti, Bacciottini, Poli, Grassini, Calamassi e Baccani.

Promozione

Nel Firenze Ovest il centrocampista Lorenzo Ammannati giocherà ancora con i rossoblù del patron Piero Colzi. La Larcianese che negli spareggi play off si è classificata 2ª dietro al San Giuliano, ha riconfermato il tecnico Maurizio Cerasa, mentre il Ponte Buggianese affida la panchina a Roberto Falivena.

Giovanni Puleri