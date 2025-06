Gambassi, sesto colpo di mercato: ritorna Guido Dini per la Prima Categoria

Sesto colpo del Gambassi in vista del campionato di Prima Categoria. Dopo gli arrivi del portiere Turini, l’anno scorso al Cerbaia in Promozione, degli esterni Scarselli (dal San Gimignano Basso), Marchi (ex Montespertoli in Eccellenza) e Paoletti (arrivato dall’Audace Galluzzo) e del ritorno dell’esperto attaccante Fontanelli dal Castelfiorentino United in Promozione, il diesse Sgariglia ha perfezionato un altro ritorno. Dal San Gimignano si riveste di giallorosso Guido Dini. Mediano classe 2000, Dini ha esordito in Serie D con lo Scandicci nel 2018, per poi disputare due campionati di Eccellenza con Fucecchio e Certaldo (28 presenze complessive) ed altrettanti di Promozione con gli stessi viola valdelsani e il Lornano Badesse (43 ‘gettoni’ e 4 reti). La società termale ha poi confermato anche 10 giocatori, portando così a sedici la ‘rosa’ di mister Mauro Falco. Si tratta del portiere Ludovico Spini (‘04), dei difensori Alessio Maccianti (‘99), Tommaso Salucci (‘02), Luigi Buscè (‘98), Jacopo Montagnani (‘03) e Giulio Baragli (‘05), dei centrocampisti Alessio Oliva (‘99) e Abdelfatah Ezzyani (‘04) e degli attaccanti Matteo Borgognoni (‘02) e Julian Kamberi (‘87). Al contrario il Gambassi ha svincolato il portiere Giovanni Bellomo (‘95), il difensore Ayoub Abdessale Bak Said (‘96), i centrocampisti Andrea Mori (‘88), Andrea Mazzanti (‘04), Francesco Posarelli (‘96), Giorgio Bellucci (‘04) e gli attaccanti Andrea Angioli (‘03), Manuel Castaldo (‘02) ed Elhadji Gueye (‘95).

Si.Ci.