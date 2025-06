Calcio dilettanti Prato: Ermini lascia Montemurlo, novità in Seconda Categoria

A trenta giorni dall’inizio ufficiale della stagione 2025/26, le società di Prato e provincia del calcio dilettanti stanno già iniziando a lavorare a pieno ritmo.

E le novità più rilevanti arrivano dalla Seconda Categoria: il tecnico Filippo Ermini ha infatti lasciato il Montemurlo, dopo un’annata più che positiva conclusasi con la conquista dei playoff nel girone C. Un cammino che non è passato inosservato nemmeno al piano superiore: Ermini ha ricevuto una proposta dall’Atletico Casini Spedalino e l’ha accettata, salendo in Prima Categoria. E la dirigenza montemurlese è quindi al lavoro per individuarne il sostituto. Sempre in Seconda, il Tavola del nuovo mister Federico Montagnolo ha piazzato nelle scorse ore il settimo ed ultimo colpo (almeno per ora): oltre alla conferme di Matteo Cherubini e Gianmarco Bacarelli, è infatti stato annunciato l’ingaggio di Alessio Montaina, esterno trentenne proveniente dal CSL Prato Social Club.

Salendo invece in Prima Categoria, il Prato Nord ha confermato la fiducia in panchina al duo formato da Andrea Tarantino e Mattia Girasole, che ha guidato il club alla salvezza raccogliendo il testimone da Rondelli. Ed il primo rinforzo è già "in casa": il presidente Roberto Degli Innocenti ed il responsabile dilettanti Stefano Viti hanno premiato il giovane Andrea D’Angelo, che in questa stagione ha militato nella squadra U21 impegnata nel campionato di Terza Categoria di Pistoia segnando 20 gol da esordiente: una sua "promozione" in prima squadra, a questo punto, appare scontata.

E scendendo in Terza Categoria, il primo "squillo" arriva dai Comuni Medicei: Andrea Pulidori è il nuovo allenatore del Carmignano. Il mister vaianese, reduce da un’esperienza in chiaroscuro alla Valbisenzio (in Seconda) è in cerca di riscatto e memore dell’ottimo torneo disputato alla guida della Polisportiva Naldi nel 2023/24 (chiusosi con la promozione in Seconda) tenterà di ripetersi.

Chiusura con il calcio giovanile: Alessandro Di Vivona è ad un passo dal trasferirsi alla Zenith.

G.F.