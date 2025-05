Arezzo: Manzo-Cutolo-Bucchi, è tempo di scelte. Il nodo Pattarello e le altre trattative

Arezzo, 19 maggio 2025 – Archiviata definitivamente la stagione, per l’Arezzo è già tempo di programmare la prossima. Mancano ancora circa sei settimane al 1 luglio, la data che segna ufficialmente l’inizio del calciomercato, ma da nord a sud le società già si muovono tra conferme, uscite e primi prematuri abbozzi di trattative. La settimana che inizia oggi dovrebbe essere quella in cui il direttore Cutolo, il presidente Manzo e il tecnico Bucchi si siederanno a un tavolo per tracciare le linee in ottica mercato. L’ambizione annunciata ai microfoni di voler lottare per la promozione in B impone di puntellare la rosa in tutti i reparti, migliorando la qualità complessiva con innesti mirati e di conseguenza delle partenze, seppur dolorose.

L’Arezzo ripartirà sicuramente da Trombini, Chiosa, Renzi, Guccione, Chierico, Tavernelli e Ravasio, elementi centrali nell’idea tattica e tecnica dell’allenatore. In questa lista ci sarebbe ovviamente anche Pattarello, ma in questo caso dipende anche dalle probabili offerte che perverranno per il numero dieci, anche se l’Arezzo può far valere i due anni di contratto che legano ancora il calciatore al sodalizio amaranto. In odore di conferma ci sono anche Righetti e Mawuli: il terzino andava in scadenza a giugno ma per lui dovrebbe essere scattato il rinnovo automatico fino al 2026 al raggiungimento di un certo numero di presenze, mentre per il mediano è stato esercitato l’obbligo di riscatto.

Ci sarà poi da capire quali giocatori, invece, non fanno più al caso di Bucchi per sfoltire l’organico e liberare posti nella lista dei 23 per gli acquisti. Borra in porta; Lazzarini, Montini, Coccia, Bigi e Gigli in difesa; Santoro, Settembrini, Fiore e Damiani a centrocampo; Capello e Ogunseye in attacco sono tutti giocatori che, per un motivo o per l’altro, hanno trovato poco spazio negli ultimi mesi.

Ogni situazione è diversa e va considerata individualmente, ma le loro posizioni saranno tutte valutate. Certo l’addio con la punta in prestito dal Cesena, che rientrerà appunto in casa bianconera.

Anche per Borra la seconda parentesi in amaranto sembra ai titoli di coda, così come pare naturale che Fiore, Lazzarini e Bigi vengano ceduti, in prestito o a titolo definitivo, per trovare spazi e nuovi stimoli altrove. Infine, ci sono i rientri dai prestiti di Gaddini dal Pontedera, Bianchi dalla Casertana e Del Fabro dal Catania, anche se la società siciliana potrebbe far valere il diritto di riscatto sul difensore.