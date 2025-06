Simulata e prova generale: si fa sul serio

Stasera e domani si entra nel vivo della Giostra con le prime due manifestazioni ufficiali che precedono la sfida al Buratto di sabato. Stasera a partire dalle 21.30 è in programma la Simulazione che vedrà i giostratori misurarsi in lizza con un unico tiro. Secondo l’ordine di carriere estratto, prima correranno le riserve dei quattro quartieri e a seguire i giostratori titolari. Domani alle 21.30 si svolgerà invece la prova generale dedicata alla memoria di Edo Gori per la quale sono disponibili i biglietti online su discoverarezzo.ticka.it e alla biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra (piano terra di Palazzo Comunale) oggi fino alle 18 e domani con orario continuato 9-21.30.

Edo Gori era un uomo di Giostra e di sport, indimenticato rettore di Porta Santo Spirito ed ex presidente della Uisp aretina, ha sempre messo passione e impegno al servizio della città di Arezzo alla quale era profondamente legato. Vice rettore della Colombina dal 1992, ha ricoperto la massima carica alla guida del quartiere dal 2000 fino alla prematura scomparsa nel 2005 conquistando due lance d’oro tra cui quella del settembre 2004, sua ultima Giostra. Precursore dei tempi, a lui si deve l’intuizione, vincente, della necessità di dotarsi di strutture all’avanguardia e una scuola di giostratori per costruire un futuro solido. Le scuderie del quartiere inaugurate dopo la sua morte, non a caso, portano il suo nome.

Nella prova generale debutterà per Porta del Foro Giulio Vedovini (nella foto), 16 anni da poco compiuti, figlio d’arte di cui si dice un gran bene e che sta dimostrando in questi giorni di prove una grande maturità, anche al di là dell’età.