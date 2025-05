Terranuova Traiana vince 1-0 contro Figline: Marini decisivo

TERRANUOVA TRAIANA 1 FIGLINE 0

TERRANUOVA TRAIANA (4-3-2-1): Timperanza; Senzamici, Bega, Saitta, Tassi; Mannella, Degl’Innocenti, Massai (30’ s.t. Sacconi); Zhupa (35’ s.t. Lischi), Marini; Iaiunese. A disposizione: Morandi, Petrioli, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini, Cappelli. Allenatore: Becattini

FIGLINE (4-4-2): Pagnini; Ciraudo, Simonti, Nobile, Borghi; Aprili (40’ s.t. Ciravegna), Zellini, Torrini, Allushaj (21’ s.t. Dama); Mugelli (35’ p.t. Bruni, 38’ s.t. Gozzerini), Rufini (19’ s.t. Rosini). A disposizione: Daddi; Gozzini, Noferi, Fiaschi. Allenatore: Beoni.

Arbitro: Cerea di Bergamo (Ceci-Di Curzio-Bortolussi)

Reti: 2’ s.t. Marini

Note: espulso Tassi.

TERRANUOVA – Il Figline torna dopo due stagioni in Eccellenza, sconfitto per 1-0 al Matteini dal Terranuova Traiana. La gara condanna i gialloblu, che nel prossimo campionato andranno a fare compagnia alla Sangiovannese, retrocessa sempre per mano del club terranuovese. La partita è subito intensa. All’11’ Mugelli (nella foto) prova a inserirsi tra Bega e Saitta per sorprendere Timperanza, ma l’estremo biancorosso si fa trovare pronto. Risponde dopo 3 minuti Zhupa con un pallonetto, intercettato da Pagnini. Gli ospiti non lasciano niente di intentato e conducono il forcing nell’area dei locali. Al 39’ un fallo di Tassi consente ai gialloblu di calciare una punizione da distanza molto ravvicinata. Sul punto di battuta Rufini, che indirizza il tiro in porta, ma Timperanza respinge con i punti svettando sul grappolo di giocatori. Alla ripresa il Terranuova sblocca la contesa: Marini percorre tutto il rettangolo verde, fino a scagliare un destro imprendibile dalla distanza. Il Figline non non si dà per vinto e continua il pressing. La prima conclusione da segnalare arriva alla mezzora, con Zellini che scaglia un missile tra le mani di Timperanza. L’ultimo brivido è di Simonti al 45’, poi la gara va agli archivi: Terranuova salvo, Figline in Eccellenza.