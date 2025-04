Terranuova Traiana sfida la capolista Livorno: missione salvezza in serie C

Terranuova Traiana alle prese con la capolista. Sacconi e soci vogliono rimandare la festa per il ritorno in serie C del Livorno, che è soltanto questione di tempo. Anche se quella di oggi si profila una missione quasi impossibile, Becattini proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo per fare risultato in ottica salvezza. Quando si parla dei ragazzi di Indiani si parla di un team "con un organico fuori categoria", come ha ricordato l’allenatore in seconda del Terranuova Meniconi: "Lo affronteremo con umiltà e con la forza del nostro gruppo - ha detto - che avrà un obiettivo chiaro: mettere in campo una prestazione al di sopra delle nostre possibilità aiutati, perché no, anche da un po’ di fortuna". Becattini dovrà fare a meno di Marini, che deve scontare una giornata di squalifica. Il centrocampista biancorosso, già diffidato, è stato ammonito nella trasferta di Orvieto.

Stessa sorte toccata al capocannoniere Dionisi tra le fila degli amaranto, dove si registra invece il rientro di Rossetti. Tre i precedenti tra le due squadre, tutti vinti dai labronici. Nel campionato 2022-23 due vittorie per 2-0 dei livornesi, l’ultima 5-0 nel girone di andata tra le mura del Picchi. È atteso il pubblico delle grandi occasioni, con tribuna centrale e gradinata gremiti in ogni ordine e grado. Previsti oltre 1200 spettatori.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Cappelli, Bega, Saitta, Tassi; Privitera, Mannella; Petrioli, Degl’Innocenti, Massai; Iaiunese. All. Becattini

LIVORNO (3-4-2-1): Cardelli; Risaliti, Brenna, D’Ancona; Bonassi, Hamlili, Bellini, Calvosa; Russo, Malva; Rossetti. All.: Indiani Arbitro: De Stefanis di Udine (Fragiacomo-Rufrano)

Francesco Tozzi