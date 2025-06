Scuole a Bucine tra interventi in corso e quelli in cantiere

Arezzo, 18 giugno 2025 – A conclusione dell'anno scolastico, il sindaco di Bucine Paolo Nannini ha fatto il punto sui lavori in corso e quelli in divenire alle varie strutture del territorio. E' in attuazione un importante intervento da quasi un milione di euro che coinvolge sia la scuola media che quella elementare e a breve partiranno i lavori di messa in sicurezza sismica delle strutture. Gli esami di terza media si svolgeranno regolarmente, mentre proseguono i lavori per affrontare tutte le problematiche presenti. "A settembre - ha detto il sindaco - la scuola sarà nuovamente pronta ad accogliere gli studenti. I lavori saranno realizzati per fasi: la prima elementare, ad esempio, sarà temporaneamente ospitata in uno spazio della scuola dell’infanzia durante l’estate, per poi tornare nel proprio edificio. Quando tutti gli interventi saranno terminati, l’intero plesso sarà sistemato e completamente operativo."

"Stiamo intervenendo in tutte le scuole per garantire la messa in sicurezza - ha proseguito Nannini - Partecipiamo anche a bandi nazionali, perché la sicurezza è una priorità assoluta. Sarebbe bellissimo poter intervenire anche sulla scuola dell’infanzia di Bucine, e stiamo lavorando in questa direzione. Ad Ambra abbiamo già aperto il nuovo nido. Il nostro obiettivo è realizzare un polo per la fascia 0-6 anni, che comprenda anche la scuola dell’infanzia. Abbiamo già vinto un bando per l’adeguamento termico e stiamo attendendo l’esito del bando per l’adeguamento sismico. Vogliamo che quel plesso sia completamente sistemato e funzionale per i bambini più piccoli".