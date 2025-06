Grosseto fa rima con GRande Estate. Raf, Gaia e tanto cabaret in piazza

’Chiamo io o chiami tu?’. Intanto ci pensa il Comune di Grosseto a chiamare residenti, turisti e chiunque voglia nel suo centro storico tra musica e spettacoli per vivere una ’GRande estate’, il cartellone degli eventi con ingresso gratuito. In programma i concerti di Raf e – appunto – Gaia, il cabaret di Alessandro Paci, Graziano Salvadori e Gaetano Gennai (tutti insieme) e il tributo alla band più amata di sempre, perché non é mai calata l’attenzione sui Queen (di nome e di fatto si può dire) con "Queen mania".

Nel capoluogo maremmano torna quindi "GRande estate", la rassegna promossa dal Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato al Turismo, e realizzata grazie al contributo di Conad, come sponsor principale. Da domenica a sabato 28, per quattro serate, piazza Dante si prepara ad accogliere, con ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, Raf, con una tappa del tour per i quarant’anni di attività (domenica), Gaetano Gennai, Alessandro Paci e Graziano Salvadori (martedì 24), ’Queen mania’ (giovedì 26) e Gaia (sabato 28), per dare vita a una vera e propria festa di piazza, che coinvolgerà tutto il centro storico cittadino, grazie all’apertura straordinaria dei musei e alla collaborazione del Centro commerciale naturale "CentriAmo Grosseto".

Inoltre, gli esercenti dell’associazione "CentriAmo Grosseto", osserveranno un’apertura straordinaria, fino alle 21.30. Bar e ristoranti proporranno un percorso di gusto e sapori dedicato ai prodotti del territorio, che potranno accompagnare un aperitivo o una apericena, prima dell’inizio degli eventi. L’iniziativa è promossa da Ascom e Confesercenti. Tutte gli spettacoli avranno inizio alle 21.30, sono a ingresso libero e gratuito.

"Siamo alla terza edizione – dice il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Quando ci sono grandi eventi a Grosseto è il frutto di una grande sinergia. E’ una proposta culturale ma anche di attrattiva turistica, ci auguriamo che negli anni ci sia un progresso affinché prosegua, dobbiamo accendere i riflettori specialmente nel nostro centro storico".

"E’ importante per i cittadini l’aver unito le serate alle eccellenze del territorio – afferma il vice sindaco Bruno Ceccherini – e questa può essere la formula vincente. Il nuovo Ccn si è reso partecipe di una nuova formula, ritenendo che l’happy hour sia la scelta giusta".

"L’apertura straordinaria dei musei durante la manifestazione è un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo – afferma l’assessore comunale alla Cultura Luca Agresti –. Portare le persone a scoprire i nostri spazi culturali anche fuori dagli orari tradizionali significa renderli ancora più accessibili e vivi".

"E’ la vera autentica festa della città – dice l’assessore comunale Fabrizio Rossi – che caratterizza il divertimento estivo all’interno della parte centrale della città".

"Ed è anche un banco di prova – dice Alberto Macchi, di Centriamo –. Abbiamo coinvolto tanti locali. Abbiamo deciso di puntare sui locali perché sono le sentinelle del cuore pulsante della città. E’ un investimento".

Maria Vittoria Gaviano