Torna ’GRande Estate’. Raf, un tuffo nei ricordi

Saranno i 40 anni di carriera di Raf e i suoi successi ad aprire ’GRande Estate’, e l’energia di Gaia a concludere la manifestazione. La manifestazione è promossa dal Comune e realizzata quest’anno da Ad Arte spettacoli, per animare gli ultimi giorni del mese di giugno con quattro eventi di musica in piazza Dante, tutti a ingresso gratuito.

’Siamo felici di annunciare la terza edizione di GRande Estate – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Abbiamo voluto, ancora una volta, offrire alla nostra comunità un’occasione di incontro, divertimento e condivisione, valorizzando uno degli spazi più suggestivi della città come piazza Dante".

"Vogliamo continuare a investire su un format che unisce intrattenimento di qualità e promozione del territorio – spiega l’assessore al Turismo, Riccardo Megale –. Anche quest’anno abbiamo scelto di proporre un cartellone pensato per un pubblico ampio e variegato, con artisti di grande richiamo che possano attrarre cittadini e turisti. Portare eventi di questo livello nel centro storico significa rilanciare la sua funzione attrattiva e contribuire alla vitalità urbana, anche nelle serate feriali".

Si parte domenica 22 giugno con il ’Self control 40Th anniversary’, il concerto con cui Raf celebra i quarant’anni di una carriera straordinaria. Dalla musica d’autore alla comicità irresistibile di due ’toscanacci’ affiancati da un siciliano doc: martedì 24 giugno, salgono sul palco Alessandro Paci, Graziano Salvadori e Gaetano Gennai. Noti al grande pubblico per la partecipazione a molte trasmissioni televisive di culto, come ’Vernice fresca’ per Gennai e Salvadori, ’Aria fresca’ per Salvadori e Paci, ’Quelli che il calcio’ e ’La sai l’ultima?’ (Gennai), ’Stasera mi butto’ (Salvadori) e per molti film che hanno segnato la comicità italiana, il trio propone uno spettacolo inedito per il pubblico di Grosseto.

Racconti video, proiezioni e musica per rivivere la favola dei Queen, il celebre gruppo inglese, in programma giovedì 26 giugno con ’Queen Rhapsody’, una produzione di Charlotte spettacoli. Chiusura sabato 28 giugno con il concerto di Gaia, reduce dall’esperienza sanremese con il brano ’Chiamo io chiami tu’.