La Toscana in Bocca Quante specialità

"Realizzare una manifestazione del genere al Castello rappresenta un plus per una città che sta iniziando pian piano a vivere anche di turismo. E’ necessario diversificare le fonti di reddito di una realtà che ha comunque dei tesori nascosti da valorizzare ed esibire. E il Castello dell’Imperatore è indubbiamente uno di questi". Il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani, ha così presentato l’edizione 2025 de La Toscana in Bocca, inaugurata ieri nel tardo pomeriggio alla presenza del direttivo dell’associazione, della sindaca Ilaria Bugetti e della giunta comunale.

Una due giorni di appuntamenti dedicati all’enogastronomia del territorio, nella cornice d’eccezione offerta dal Castello. Per un progetto organizzato come di consueto da Confcommercio nell’ambito di "Eat Prato" - il Festival dell’enogastronomia pratese promosso dal Comune di Prato. Diversi i ristoratori della provincia (e non solo) che anche stasera dalle 19 alle 24 proporranno le rispettive pietanze ai visitatori dai rispettivi "banchini": "A Casa Gori", "La Bussola da Gino", "Mangia Prato", "Operà Art Restaurant", "Quercia di Castelletti", "Ristorante i Vivai", "Ristorante Il Capriolo", "Ristorante Logli Mario", "Toscana Fair", "Ultimo Ristorante", "Il Taba Dolce di Latte", "Pasticceria Nuovo Mondo", "Pasticceria Vella Caffè", "Le Barrique" e la "Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi".

Numerose le proposte tra gli stand, dal Sedano alla pratese in versione estiva al Fiore di Prato, passando per la cheese cake alla ricotta della Val di Bisenzio con fragole aromatizzate all’olio e al basilico di Filettole ed i vini di Carmignano e di Montemurlo. Stasera verrà inoltre eletto il miglior piatto di questa edizione e dopo l’assegnazione dei riconoscimenti ai primi classificati verrà dato di nuovo spazio alla musica, con la band Dixie Lovers.

La novità di quest’anno è rappresentata dal nuovo sistema di pagamento elettronico: per consumare sarà sufficiente ritirare un’apposita card alle casse (versando una cauzione di 2 euro) ricaricarla con il valore desiderato, in modo da pagare direttamente cibo e bevande allo stando. Una volta utilizzata, la carta potrà essere restituita alla cassa resi per ricevere l’eventuale residuo.

La prima serata si è conclusa con un buon successo di pubblico, alla presenza dell’attore e regista Luca Calvani che ha presentato il suo libro Cavoli e merende – Ricette e consigli per quattro stagioni. "Una manifestazione come questa è un modo per mostrare le tipicità di Prato, valorizzando ulteriormente il centro – ha chiosato la sindaca Bugetti –. Abbiamo tanto cose da scoprire e da mostrare a chi viene a visitare la nostra città".

