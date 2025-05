Cuochi e camerieri. Il settore chiama

Chi cerca un lavoro stagionale è ancora in tempo. In molte strutture ricettive della Toscana, sia sulla costa (La Spezia compresa), che nelle città d’arte e nelle aree interne della regione, le selezioni sono ancora in corso. Numerose offerte di lavoro sono pubblicate sul sito dell’Ebtt, l’Ente bilaterale del turismo toscano, ma anche sul portale specializzato nel lavoro turistico Job in Tourism (jobintourism.it). Tra le ultime opportunità segnalate su ebtt.it, c’è quella di un ristorante di Grosseto che cerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore (curriculum a [email protected]), e quella di un albergo di Montecatini Terme che assume con urgenza un receptionist esperto per un impiego fino a 42 ore settimanali (candidature a [email protected]). È urgente anche la ricerca di un hotel di Punta Ala, che seleziona camerieri ai piani con almeno una minima esperienza (curriculum a [email protected]). Sul portale Job in Tourism è in evidenza l’annuncio del Castello di Spaltenna, nel comune di Gaiole in Chianti (Si), che ricerca un cameriere addetto al bar con esperienza in strutture a cinque stelle, conoscenza fluente della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. È offerto alloggio. Le persone interessate e immediatamente disponibili possono inviare il proprio curriculum a [email protected]. Sempre in provincia di Siena, a Montalcino, lo storico bistrò "Alle Logge di Piazza" seleziona un assistant maître e uno chef de partie. Per candidarsi: [email protected].