Ma che bel Castello di prelibatezze. Su il sipario per La Toscana in bocca. Due giorni con la Prato da gustare

Due giorni all’insegna del buon cibo e del buon vino: quindici tra i migliori ristoratori, pasticceri, enologi e bartender del territorio si ritroveranno al Castello dell’Imperatore per proporre ai visitatori piatti e vini dell’enogastronomia pratese fra tradizione ed innovazione. E’ la terza edizione de La Toscana in Bocca, presentata ieri e promossa da Confcommercio Pistoia e Prato e dal Comune nell’ambito di Eat Prato. L’appuntamento è per venerdì 13 e sabato 14 giugno, e si inserisce nel circuito di Vetrina Toscana, il progetto sul turismo enogastronomico della Regione Toscana.

Ecco quali sono i locali coinvolti: A Casa Gori, La Bussola da Gino, Mangia Prato, Operà Art Restaurant, Quercia di Castelletti, Ristorante i Vivai, Ristorante Il Capriolo, Ristorante Logli Mario, Toscana Fair, Ultimo Ristorante, Il Taba Dolce di Latte, Pasticceria Nuovo Mondo, Pasticceria Vella Caffè, Le Barrique e la Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi. Una squadra pronta a valorizzare i prodotti e le ricette pratesi. Dalle 19 alle 24, sia venerdì che sabato, sarà possibile per i visitatori assaggiare le proposte dei ristoratori nei vari stand. E non mancheranno pietanze curiose: si va dal Sedano alla pratese in versione estiva, al Fiore di Prato, passando per la cheesecake alla ricotta della Val di Bisenzio con fragole aromatizzate all’olio e al basilico di Filettole e naturalmente i vini di Carmignano e di Montemurlo.

"Valorizzare l’enogastronomia come fa La Toscana in Bocca - spiega il presidente di Fipe Confcommercio Tommaso Gei - facendo diventare protagonisti i ristoratori, i prodotti e i piatti che nascono sul territorio, è un’operazione che contribuisce al nostro appeal verso un segmento turistico di alto profilo. Il cibo è da sempre racconto, esperienza, convivialità: unire tutti questi elementi dentro ad una cornice unica, esaltando la pratesità, fa la differenza".

Una delle novità del 2025 riguarda la predisposizione di un nuovo sistema di pagamento elettronico: per l’utente intenzionato a consumare sarà sufficiente riturare un’apposita card alle casse (versando due euro di cauzione) ricaricarla con l’importo desiderato e pagare direttamente le consumazioni agli stand. Una volta utilizzata, la carta potrà essere restituita alla cassa resi per ricevere l’eventuale credito residuo.

Previste anche iniziative collaterali: sul palco allestito all’interno del Castello, alle 20.30 di venerdì (due ore dopo l’inaugurazione della manifestazione, fissata per le 18.30) salirà l’attore e regista Luca Calvani per presentare il suo ultimo libro "Cavoli e merende - Ricette e consigli per quattro stagioni".

La musica diventerà invece co-protagonista della manifestazione dalle 22 sino alla mezzanotte in entrambe le serate: venerdì ci sarà il dj set di Stefano Nardi, mentre sabato sarà la volta della band Dixie Lovers. "L’enogastronomia è un punto di forza del settore turistico, per scoprire il territorio e sue caratteristiche – ha concluso l’assessore al turismo Chiara Bartalini – ed iniziative di questo tipo sono fondamentali per far conoscere le nostre eccellenze".

Giovanni Fiorentino