Versilia, Bocelli rilancia: cerca un altro stabilimento balneare

Forte dei Marmi, 4 lugliuo 2025 – La notizia rimbalza, anche se le bocche restano cucite. La Bocelli family sarebbe intenzionata a fare il tris, dopo l’esperienza Alpemare avviata nel 2016, a cui si è affiancata l’acquisizione del vicino bagno Italia nel 2024. L’idea di allargare ulteriormente il fronte spiaggia (con maxi piscina futura e maggior distanziamento tra i punti ombra) avrebbe portato l’artista ad avviare contatti stringenti per valutare la possibilità di rilanciare l’investimento della concessione

. C’è chi dice che l’affare sia andato a buon fine, e chi invece sussurra che la cifra richiesta sia stata eccessiva rispetto alle prospettive e che quindi al momento ogni contrattazione per l’acquisto di un terzo stabilimento al Forte sia naufragata.

Comunque nelle intenzioni ci sarebbe quella di creare un maxi beach club, rilevando un terzo bagno, alla luce anche degli ottimi risultati, con tanto di premio confermato all’Alpemare come miglior spiaggia d’Italia. E il lusso continua a imperversare nello stabilimento caratterizzato dalle cabine color verde Tiffany con asciugamani e accessori abbinati: quest’anno infatti è stata siglata la partnership con Guerlain che ha allestito all’interno un proprio corner Guerlain Plage con esperti a disposizione per condurre gli ospiti attraverso un viaggio esperienziale tra le più preziose creazioni della maison. A partire dall’area fragranze, dove sono presenti gli esclusivi capolavori olfattivi, fino all’area skincare e al prezioso make-up Guerlain (rappresentato dall’iconico Rouge G, il primo rossetto gioiello da personalizzare secondo il proprio stile).

Per rendere l’experience ancora più unica, Guerlain offre servizi meade-to-measure agli ospiti: non solo ogni giovedì e venerdì potranno partecipare a masterclass, ma potranno essere accompagnati nella consultazione delle fragranze per vivere un’esperienza unica immergendosi nel mondo delle creazioni Guerlain per scoprire la proprio preferita. Ed è addirittura possibile fare una scelta olfattiva selezionando la fragranza con cui caratterizzare la propria tenda e asciugamani prima di concedersi la tintarella.

Francesca Navari