"Sanzioneremo chi non pulisce i terreni"

"Gli attacchi di Biagi mi rincuorano e mi stimolano perché tardivi e anche populisti, oltre che inutili e polemici. Assessorato all’ambiente e ufficio preposto sono impegnati ad attuare tutte le misure necessarie, comprese quelle relative ai terreni privati abbandonati". L’assessore all’ambiente Michele Silicani replica alle dichiarazioni del consigliere Riccardo Biagi in merito a terreni privati non puliti e alla presenza di topi. "Ho contatti diretti con i residenti di quelle zone – dice – che ci hanno segnalato la situazione e ai quali è già noto ciò che verrà fatto dall’amministrazione, anche attraverso ordinanze che sanzioneranno coloro che non puliscono i propri terreni. Problemi che ben conosciamo, come denotano anche gli interventi della polizia municipale per la rimozione delle esche per topi, sistemi non consentiti e che possono arrecare seri problemi ad altri animali. Per quanto riguarda i cigli stradali, l’amministrazione comunale ha fatto e sta facendo quanto le spetta in termini di pulizia. Ormai è noto a tutti il comportamentodel consigliere Biagi, intento a raccogliere lamentele e a metterle sulla stampa senza prima sentire assessorati e uffici competenti. A differenza ad esempio della consigliera – anche lei di opposizione – Elena Luisi che, proprio su questa tematica, si è rivolta al sottoscritto e all’ufficio ambiente. Questo metodo, in tutta sincerità, ci dispiace in quanto contraddistingue un modo di intendere il ruolo di opposizione come distruttivo, diretto a mettere le persone l’una contro l’altra, piuttosto che uno stile propositivo e finalizzato a individuare soluzioni".