Leasing Magazine Time su Mps e Mediobanca

Esce oggi con la pubblicazione sul sito il numero 5 di Leasing Magazine Time di settembre. L’editoriale del direttore Gianfranco Antognoli, che dà il titolo al numero è "Lo stato dell’economia e della finanza in Italia: il ruolo delle banche, del governo e delle imprese". Gli investimenti produttivi sono la premessa di una possibile ripresa, l’incidenza dell’intelligenza artificiale e gli studi sulla longevità. Interessanti argomentazioni, ci pare, nel giorno in cui si realizza un importante tassello del ‘risiko bancario’ con il successo della Ops di Mps su Mediobanca che ridisegna l’assetto delle aziende di credito nel nostro paese con la costituzione di un ‘terzo polo’ fra una Banca commerciale (la più antica del mondo) e un’importante banca d’affari nel capitolo e nel contesto nazionale ed europeo. L’aspirazione è che questa nuova realtà possa contribuire a rilanciare i finanziamenti finalizzati agli investimenti industriali, premessa necessaria per una ripresa economica possibile ma non automatica. Seguono le rubriche e fra gli ‘strumenti’ si legge un’importante riflessione di Michele Antognoli, advisor creditizio. Il tema è l’educazione finanziaria, la vera infrastruttura invisibile per la crescita del Paese. A seguire si legge una intervista con Enrica Landolfi su algoritmi e strumenti predittivi quale futuro del Leasing in Italia. Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel credito è la sintesi seguente di Roberto Nicastro presidente di Banca Aidexa che spiega le nuove opportunità per le Pmi derivanti dall’utilizzo nelle banche dell’intelligenza artificiale portando come esempio concreto la banca che lui presiede.