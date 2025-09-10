Edilizia scolastica. Quattro aule in più per l’Istituto Galilei

Edilizia scolastica: quattro nuove aule-prefabbricate per il Galilei Artiglio, ma procedono a rilento i lavori al "Marconi". Anche quest’anno gli studenti dell’alberghiero torneranno tra i banchi di scuola senza vedere realizzato il progetto di riqualificazione e ammodernamento della struttura. Un super progetto che prevede la costruzione di laboratori green con strumentazioni tecnologiche e che sicuramente darebbe nuova vita ad un istituto storico e fondamentale per la città di Viareggio, che invece negli ultimi anni ha perso molti studenti anche a causa delle condizioni della struttura scolastica. "I lavori vanno avanti – ammette il preside Lorenzo Isoppo- ma a rilento. Eravamo convinti di poter usufruire della nuova sede entro natale e invece non sarà possibile. Temo che sia necessario tutto l’anno. Spero che la Provincia ci faccia sapere qualcosa e soprattutto che indichi date certe per la chiusura dei lavori". Ieri mattina invece la Provincia ha inaugurato al Galilei Artiglio i moduli prefabbricati che ampliano la superficie a disposizione dell’istituto. Al taglio del nastro hanno preso parte il presidente della Provincia, Marcello Pierucci, con il responsabile dei lavori per l’amministrazione provinciale, Maurizio Montecchi e la dirigente scolastica, Vanda Zurrida.

"Negli ultimi anni – commentano dalla provincia – abbiamo visto che l’istituto ha avuto un aumento del numero degli iscritti e questo ci ha posto la questione degli spazi a disposizione di questa scuola che risultavano insufficienti rispetto alla reale necessità. Per questa ragione, l’ente ha deciso di procedere all’acquisto di moduli prefabbricati, così l’istituto avrà a disposizione quattro nuove aule, collegate da un corridoio, per una superficie utile di circa 210 metri quadri". Nell’ambito dell’intervento, sono state eseguite anche tutte le opere accessorie necessarie al posizionamento dei prefabbricati e, in particolare, sono stati effettuati scavi per la realizzazione della platea di fondazione, le rampe di accesso e la rampa di collegamento all’edificio scolastico adiacente, in modo che sia fruibile anche da persone con diversa capacità motoria. Inoltre, sono in fase di costruzione le opere di carpenteria metallica per la realizzazione della tettoia e delle ringhiere che verranno installate alla fine del mese. L’intervento, complessivamente ha avuto un costo di circa 364mila euro, di cui 285mila per l’acquisto dei moduli e circa 79mila per le opere complementari. Particolarmente soddisfatta la dirigente scolastica, Vanda Zurrida, che ringrazia la Provincia per gli interventi strutturali a supporto dell’istituto "per l’attenzione, la disponibilità e l’efficacia dimostrate nel rispondere alle esigenze strutturali della nostra scuola. L’installazione di quattro aule prefabbricate hanno permesso di ampliare gli spazi didattici e garantire gli ambienti adeguati allo svolgimento delle attività scolastiche, in un momento in cui la crescita della popolazione studentesca richiede soluzioni tempestive ed efficaci". "Un ulteriore ringraziamento - prosegue la professoressa Zurrida - va per i lavori di miglioramento eseguiti nei vari plessi dell’istituto, che contribuiscono a rendere gli ambienti scolastici più sicuri, funzionali e accoglienti, a beneficio di studenti, docenti e di tutto il personale. La collaborazione tra istituzioni – conclude – è fondamentale per assicurare il diritto allo studio in contesti di qualità e quanto realizzato dimostra l’impegno concreto della Provincia nei confronti della scuola pubblica".

