Sport e turismo. Atleti e giornalisti si confrontano

Atleti e giornalisti si raccontano nel convegno “Il Turismo Sportivo tra grandi eventi e passione”, dedicato alla valorizzazione dello sport come motore culturale, sociale ed economico del territorio. In programma domani, alle 11, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Viani. Un’iniziativa promossa dal Comune di Viareggio in collaborazione con il comitato organizzatore della Euro Beach Soccer League e Coni Toscana – col patrocinio di Coni, Ussi, Sport e Salute, Aips Europe – per riflettere sul ruolo dello sport nella promozione turistica e nella costruzione di comunità.

Dopo i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale, interverranno Stefano Santini del comitato organizzatore Euro Beach Soccer League; Simone Cardullo per il Coni Toscana e Ferdinando Arcopinto, capo delegazione della nazionale italiana beach soccer (Figc).

Seguirà il convegno, diviso in due parti: “Lo sport si racconta” con Mirko Bertolucci per l’hockey su pista; Denis Dallan per il rugby; Tommaso Fazzini, campione di beach soccer; Paolo Fornaciari, ciclismo; Cristiano Lucarelli, calcio e Margherita Zalaffi, medaglia olimpica di scherma. Segue “Il racconto dello sport” con le grandi voci del giornalismo sportivo: Gianfranco Coppola, presidente Unione stampa sportiva italiana; Dundar Kesapli per l’Associazione giornalisti Mediterraneo, Sara Meini, inviata Rai, Ussi Toscana ed Enrico Maria Sbardella, direttore centro di preparazione olimpica Tirrenia.