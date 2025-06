La visione di Del Ghingaro: "Sviluppiamo il trasporto nei modi più innovativi"

La nuova linea speciale ’Viareggio by Night’ non è solo un’opportunità destinata ai giovani per muoversi in sicurezza lungo le dorsali del divertimento della costa. È una "tessera del puzzle" di un progetto ben più ampio che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe cambiare radicalmente – "rivoluzionare", è stato detto di recente – l’impostazione generale della mobilità cittadina.

Nel dettaglio, il Comune finanzierà il progetto con 15mila euro. Ma la cifra potrebbe salire: uno dei punti ancora da limare è relativo al costo del biglietto, ancora da approvare in Regione, che dovrebbe oscillare 3 e i 3,50 euro. Ai quali, per i ragazzi che nel corso della notte saliranno anche sul ’Lungomare by Night’, si aggiungono altri 5 euro e mezzo, senza la possibilità di ’integrare’ i due titoli di viaggio. Troppo, secondo Del Ghingaro, che si è detto pronto a intervenire per sostenere ulteriormente l’iniziativa dal punto di vista finanziario.

Inoltre, il Comune ha stanziato dei fondi per potenziare la linea urbana 35 (piazza d’Azeglio, stazione ferroviaria, via Coppino, via Menini, Darsena): in buona sostanza, si tratta della versione diurna del ’Viareggio by Night’, che fino all’anno scorso veniva attivata col mese di luglio. Grazie alle nuove risorse comunali, quest’anno partirà in anticipo. "Questi sono soldi spesi bene – sottolinea Del Ghingaro – e non solo per consentire a tutti di viaggiare in sicurezza. Questa iniziativa, come tante altre che abbiamo lanciato nel corso degli anni, rientrano in un progetto di sviluppo innovativo della mobilità. È un lavoro che procede come con le tessere di un puzzle, ma che sul medio e lungo periodo ci porterà a una mobilità cittadina più virtuosa. In questo progetto rientra anche la rivoluzione della mobilità con i parcheggi scambiatori e le navette, un servizio che abbiamo scelto di mantenere gratuito almeno in questa prima fase sperimentale, e soprattutto il potenziamento delle piste ciclabili. Il reticolo ciclopedonale oggi a Viareggio è molto più esteso rispetto a qualche anno fa – continua il sindaco – e continueremo a lavorare in questo senso, nella direzione di uno sviluppo sostenibile e meno problematico della viabilità cittadina".

DanMan