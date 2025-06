La "prima estate" di Lucio Corsi. Live sul palco a due passi dal mare

Lido di Camaiore (LUCCA)Un anno fa aveva un seguito appassionato, ma di nicchia. Ora tutti lo conoscono, tutti hanno in mente il vistoso trucco col quale si esibisce: a lui, Lucio Corsi (nella foto di Francis Delacroix), il compito di suggellare il secondo e ultimo fine settimana de La Prima Estate. Il cantautore maremmano gioca quasi in casa ed è il nome di punta del cartellone di questa sera nel parco di Bussoladomani a Lido di Camaiore, dove si chiude la quarta edizione del festival che ha fatto rinascere un’area che dopo i fasti degli anni Ottanta era finita nel degrado e nell’abbandono.

Là dove un tempo sorgeva il teatro tenda di Bussoladomani adesso è tornata la musica: fu un’intuizione del geniale Sergio Bernardini, patron della Bussola di Focette, al quale oggi è intitolato il lungomare che fa da cornice al parco. Sotto il tendone – dal 1976 fino all’inizio degli anni Novanta e poi con la demolizione nel 2000 – sono passati i più grandi: lì si tenne l’ultimo live di Mina, e già questo basterebbe – e sempre lì si esibirono Barry White, Liza Minnelli, Frank Zappa, Raffaella Carrà, Renato Zero, Mike Oldfield, Joe Cocker, James Brown, Dionne Warwick, Gianna Nannini... E non solo musica: da Benigni a Montesano, fu anche teatro di numerosi spettacoli.

Oggi l’impronta è quella del pubblico giovane: dopo la serata gratutia di venerdì, a causa del forfait all’ultimo minuto di Grace Jones causa infortunio all’anca, stasera si chiude con Lucio Corsi come headliner, a presentare il nuovo album dopo le vetrine di lusso del Sanremo che lo ha visto sul secondo gradino del podio (con in tasca il premio della critica Mia Martini) e il conseguente Eurovision dopo la rinuncia di Olly. "Volevo essere un duro" lo ha fatto planare dalla nicchia al grande pubblico, senza rinunciare alla sua identità e al suo bianco trucco.

In apertura spazio alla band di Nuova Delhi "Peter Cat Recording Co.", che unisce indie, bossa nova, jazz e psichedelia, e infine il "Mago del Gelato", progetti milanese. Ad aprire i live La Gente e Rip.

Per gli eventi collaterali, invece, va ricordato che stamani dalle 11,15 al vicino Una Hotel ci sarà l’appuntamento con "Hangover @laprimaestate", con l’incontro a ingresso gratuito condotta da Massimo Coppola, che in molti ricorderanno come vj di Mtv ai tempi del programma di culto "Brand: New". Ospiti della domenica i Peter Cat Recording Co., a seguire la presentazione del libro "Maxi-rissa: i diari della trap" (Nottetempo), saggio tra estetica e antropologia, con il coautore Alberto Piccinini.

