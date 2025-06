Festival ’La Prima Estate’. Un "duro" a Bussoladomani. Sul palco c’è Lucio Corsi

L’artista più atteso di questa quarta edizione si prepara a salire sul palco di Bussoladomani per far brillare la propria stella sul festival "La Prima Estate". Lucio Corsi, protagonista della 75ª edizione del Festival di Sanremo e poi di Eurovision, sarà l’headliner della serata conclusiva della manifestazione, in programma domani.

La carriera di Corsi, dopo le prime esperienze maremmane, inizia a sbocciare nel 2012, quando inizia la carriera da solista a Milano. Nel 2015 pubblica i suoi primi due ep e nel 2017 segue il suo primo disco "Bestiario Musicale"; ma è con gli anni Venti che la sua carriera eplode vertiginosamente. Lo show a Bussoladomani sarà un’occasione speciale per vivere le sue nuove canzoni e riscoprire il repertorio di un cantautore unico che fonde sonorità folk e rock d’autore con un tocco visionario.

In apertura, tocca a Peter Cat Recording Co., la band di Nuova Delhi nota per la sua capacità di spingersi oltre ogni confine grazie a sonorità che riflettono sia le proprie radici indiane che una sensibilità globale, e al Mago del Gelato, uno dei progetti più eclettici della scena milanese. Ad aprire i live La Gente e Rip. Continua nel frattempo l’appuntamento con Hangover @laprimaestate, il ciclo di incontri a ingresso gratuito di Massimo Coppola, ovvero quello che fu il vj di riferimento della musica indie degli anni zero con lo storico programma “Brand: New” di MTV. Nel rooftop dell’Una Hotel, a pochi passi dal Parco BussolaDomani, oggi alle 12,15 con una conversazione con Mimmo D’Alessandro intitolata Le Tanti Estati in cui il co-fondatore di D’Alessandro & Galli racconta aneddoti del passato con le più grandi rockstar e a seguire (ore 13) l’intervista con il dj olandese Tom Trago. Domani alle 11,15, arrivano i Peter Cat Recording Co. gruppo indiano dall’indie pop di grande qualità. Dopo di loro verrà presentato il libro “Maxi-rissa: i diari della trap” (Nottetempo), un saggio tra estetica e antropologia. Massimo Coppola ne parla insieme a Alberto Piccinini che ne è il co-autore.

Proseguono dalle 13 anche i Music Lunch Lovers, i pranzi sulla terrazza dei bagni Santeria Belmare di Lido con tappeto musicale a tema con i concerti della sera de La Prima Estate: oggi tocca a "Beach Wave: il suono degli anni ‘80" a cura di Fulci Dj (Shanty Town/Etsotica) e domani a "Jukebox Italia: da “un disco per l’estate” a oggi", a cura di Santeria.