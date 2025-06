La bellezza fa turismo. Sbocciano le "Fioriture". Tre weekend nella natura

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate toscana: la "Festa delle Fioriture" sulla Via delle Erbe e dei Fiori, organizzata dall’Associazione Versilia Verdelago. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è divenuta un simbolo del territorio e per il 2025 si rinnova con un calendario ancora più ricco: sei giornate di eventi distribuite su tre weekend (21-22 e 28-29 giugno, 5-6 luglio) per celebrare la bellezza della natura e l’eccellenza agricola di Massarosa.

Durante la festa, il territorio si animerà con un fitto programma di eventi diffusi: visite guidate a piedi con guide ambientali, escursioni in canoa e dragon boat sul lago, laboratori e attività per tutte le età, tra natura, benessere ed enogastronomia, ospitate all’interno di aziende agricole, agriturismi e oasi naturalistiche aperte in via straordinaria.

Protagoniste indiscusse saranno le fioriture spettacolari che ogni anno attraggono migliaia di visitatori: fiori di loto, lavanda e piante officinali, aromatiche e tropicali, uliveti, vigneti e frutteti che colorano e profumano le campagne tra il centro di Massarosa e le sponde del Lago di Massaciuccoli. Grande novità del 2025: l’apertura dell’Allevamento Alpaca del Fatonero, dove sarà possibile scoprire da vicino questi affascinanti animali, e come tradizione: l’apertura straordinaria del “Giardino delle Farfalle”, un’oasi naturalistica in via Argine Prete Piero a Massarosa, che ospiterà esperienze immersive dedicate a bambini e famiglie, con la possibilità di interagire con farfalle, insetti stecco e altre specie curiose.

Non mancheranno esperienze del gusto come “cena a bordo vigna”, aperitivi e taglieri vista lago, degustazioni e cene tipiche nei ristoranti e agriturismi per un connubio perfetto tra territorio e tradizione.

Per tutta la durata dell’evento, saranno attivi due info point (aperti dalle 9 alle 19) al Parco di Nassiriya (di fronte alla piazza del mercato, nell’area adibita a parcheggio) e al Giardino delle Farfalle, dove sarà possibile ritirare la mappa dell’itinerario, iscriversi alle passeggiate guidate e ricevere tutte le informazioni utili.

Il percorso “La Via delle Erbe e dei Fiori“ è libero, gratuito e percorribile a piedi o in bici in autonomia seguendo i cartelli segnavia. Il programma completo e la mappa interattiva dell’evento sono disponibili sul sito ufficiale.